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Клубный чемпионат мира 2025
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Алонсо сделал заявление по Мбаппе. Он пропустит все матчи группы на клубном ЧМ

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Алонсо сделал заявление по Мбаппе. Он пропустит все матчи группы на клубном ЧМ ©x.com/realmadrid

Наставник мадридского "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию с Килианом Мбаппе и обозначил возможную дату его возвращения на поле на клубном чемпионате мира в США, сообщают Vesti.kz.

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Наставник мадридского "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию с Килианом Мбаппе и обозначил возможную дату его возвращения на поле на клубном чемпионате мира в США, сообщают Vesti.kz.

"Реал" в заключительном туре сыграет с "Ред Булл Зальцбург". Встреча пройдет утром 27 июня по казахстанскому времени.

"Мбаппе? Я был рад видеть его на тренировке. Нам важно, чтобы он был готов к 1/8 финала", - приводит слова Алонсо Madrid Xtra в социальной сети X.

Французская звезда пропустил матч третьего тура против "Ред Булл Зальцбург" - его не включили в заявку из-за последствий болезни. Напомним, 19 июня Мбаппе был срочно госпитализирован с острым гастроэнтеритом. По информации СМИ, он потерял около 4–5 килограммов.

Хорошие новости для болельщиков: 25 июня форвард вернулся к тренировкам в общей группе, и теперь есть шансы, что он появится на поле уже в ближайших матчах плей-офф.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
27 июня 00:00   •   не начат
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