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Почти 40 миллиардов тенге вложат в детско-юношеский спорт в Казахстане

Парламент рассматривает новый законопроект.

Почти 40 миллиардов тенге вложат в детско-юношеский спорт в Казахстане
Новости спорта Еще Детский спорт
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Премьер-министр Аскар Мамин рассказал, как будут развивать детско-юношеский спорт в Казахстане, сообщает Liter.kz.

Как пишет издание, парламент рассматривает новый законопроект, который направлен на обеспечение доступности спортивной инфраструктуры для детей и маломобильных групп населения. Об этом Мамин сообщил в ответе на депутатский запрос, поступивший к нему от мажилисменов. Закон инициирован Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

"На реализацию законопроекта в республиканском и местном бюджетах предусмотрены средства на сумму 39 миллиардов тенге (доплаты учителям физкультуры за внеурочные занятия, обеспечение спортивными инструкторами более тысячи сельских округов и организацию врачебно-физкультурных диспансеров в регионах)", - сказал Аскар Мамин.

В 2019 году по всему Казахстану, подчеркнул он, возвели 1 238 новых спортивных сооружений. Важную роль в этом играет спонсорская помощь.

"В целом по стране функционируют 570 бесплатных детско-подростковых клубов и 477 детско-юношеских спортивных школ, в которых занимаются 535 тысяч детей и подростков. Из них 107 детско-подростковых клубов по каратэ, футболу, настольному теннису, шахматам, боксу, борьбе, тхэквондо, волейболу, армрестлингу, баскетболу и другим видам спорта работают на базе общеобразовательных школ", - проинформировал глава правительства.

Для привлечения казахстанцев в спортивные организации на постоянной основе проводят "Дни открытых дверей".

 

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