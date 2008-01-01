Казахстанские школьники получили бесплатную шахматную школу онлайн

В Казахстане запущен обучающий курс по шахматам для детей. Ведет его женский международный гроссмейстер, многократная чемпионка страны, чемпионка Азии, бронзовый призер Всемирной шахматной олимпиады, член национальной сборной Гульмира Даулетова.

Ее шахматная школа представляет из себя 24 видеоурока в среднем по десять минут каждый. Если в первом выпуске учеников знакомят с шахматной доской и тем, как ходят фигуры, то по завершению курса они научатся осуществлять сложные тактические комбинации и разыгрывать эндшпильные позиции.

"Аналогов в Казахстане у этого начинания пока нет, обучаться по данной системе могут не только дети, но и взрослые, причем совершенно бесплатно. Считаю, что этот ресурс поспособствует интеллектуальному развитию людей", - считает международный гроссмейстер и опытный тренер Рустам Хуснутдинов.

Как планируют создатели онлайн школы, по завершению обучения каждый ученик сможет правильно оценивать и анализировать позицию, принимать стратегические решения, исходя из ее нюансов и даже находить решения в весьма непростых жизненных ситуациях.

"Первый урок на государственном языке мы уже выложили на YouTube канале #ДругойТы, его можно посмотреть по этой ссылке. Следом появятся и видео на русском языке. Публиковать их мы будем еженедельно, чтобы у всех, кто занимается, была возможность хорошо все выучить и попрактиковаться. Дополнительно я буду выкладывать уроки и на своей странице в Instagram", - рассказала Гульмира Даулетова.

Видеоуроки созданы мультиспортивным каналом #ДругойТы и являются онлайн версией республиканской программы "Шахматы в школе" научно-образовательного фонда им. академика Шахмардана Есенова.

Онлайн школа дополняет методическое пособие, учебники и рабочие тетради, выпущенные в рамках проекта. Даулетова - автор этих пособий. Ранее они были рекомендованы Министерством образования и науки Казахстана для использования в общеобразовательных школах страны. По ним уже обучается более 15 тысяч учащихся 205 школ республики.