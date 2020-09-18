Казахстанские школьники получили бесплатную шахматную школу онлайн

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Шахматы Шашки Тогыз кумалак
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстанские школьники получили бесплатную шахматную школу онлайн

К концу курса они научатся осуществлять сложные тактические комбинации.

Казахстанские школьники получили бесплатную шахматную школу онлайн
Фото: kazchess.kz©
Новости спорта Интеллектуальные Шахматы
0

В Казахстане запущен обучающий курс по шахматам для детей. Ведет его женский международный гроссмейстер, многократная чемпионка страны, чемпионка Азии, бронзовый призер Всемирной шахматной олимпиады, член национальной сборной Гульмира Даулетова.

Ее шахматная школа представляет из себя 24 видеоурока в среднем по десять минут каждый. Если в первом выпуске учеников знакомят с шахматной доской и тем, как ходят фигуры, то по завершению курса они научатся осуществлять сложные тактические комбинации и разыгрывать эндшпильные позиции.

"Аналогов в Казахстане у этого начинания пока нет, обучаться по данной системе могут не только дети, но и взрослые, причем совершенно бесплатно.  Считаю, что этот ресурс поспособствует интеллектуальному развитию людей", - считает международный гроссмейстер и опытный тренер Рустам Хуснутдинов.

Как планируют создатели онлайн школы, по завершению обучения каждый ученик сможет правильно оценивать и анализировать позицию, принимать стратегические решения, исходя из ее нюансов и даже находить решения в весьма непростых жизненных ситуациях.  

"Первый урок на государственном языке мы уже выложили на YouTube канале #ДругойТы, его можно посмотреть по этой ссылке. Следом появятся и видео на русском языке. Публиковать их мы будем еженедельно, чтобы у всех, кто занимается, была возможность хорошо все выучить и попрактиковаться. Дополнительно я буду выкладывать уроки и на своей странице в Instagram", - рассказала Гульмира Даулетова.

Видеоуроки созданы мультиспортивным  каналом  #ДругойТы и являются онлайн версией республиканской программы "Шахматы в школе" научно-образовательного фонда им. академика Шахмардана Есенова.

Онлайн школа дополняет методическое пособие, учебники и рабочие тетради, выпущенные в рамках проекта. Даулетова - автор этих пособий. Ранее они были рекомендованы Министерством образования и науки Казахстана для использования в общеобразовательных школах страны. По ним уже обучается более 15 тысяч учащихся 205 школ республики.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Другой ТЫ Шахматы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
14:33
Интеллект

Казахстанские школьники получили бесплатную шахматную школу онлайн
27 августа
16:43
Интеллект

Сборная Казахстана по шахматам не смогла выйти в плей-офф Олимпиады
21 августа
20:16
Интеллект

Сборная Казахстана по шахматам начала Олимпиаду в топ-дивизионе
17 августа
18:40
Интеллект

Сборная Казахстана по шахматам узнала соперников по первой Всемирной онлайн-олимпиаде
9 августа
13:11
Интеллект

Казахстанская команда Astana выиграла международный шахматный турнир
20 июля
14:54
Интеллект

Без финала. Как Абдумалик и Асаубаева выступили на мировом турнире по быстрым шахматам
17 июля
10:24
Интеллект

Абдумалик уступила четырехкратной чемпионке мира в 1/4 финала Гран-при мирового турнира по шахматам
16 июля
12:45
Интеллект

Абдумалик вышла в четвертьфинал Гран-при мирового турнира по шахматам и попала на четырехкратную чемпионку мира
10 июля
13:26
Интеллект

Одна победа. Как Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева выступают на мировом турнире по быстрым шахматам
7 июля
14:51
Интеллект

Бибисара Асаубаева выступит на третьем этапе Гран-при мирового турнира по быстрым шахматам
29 июня
19:49
Интеллект

Казахстанки Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева выбыли из мирового турнира по шахматам
22 июня
14:16
Интеллект

Бибисара Асаубаева на турнире со 172 участницами квалифицировалась на мировой чемпионат по быстрым шахматам
18 мая
16:58
Интеллект

Жансая Абдумалик выиграла семь партий подряд и стала призеркой супер-турнира ФИДЕ
3 мая
10:51
Интеллект

Казахстан проведет онлайн-матч по шахматам против Сингапура
2 мая
07:32
Интеллект

Казахстан проведет онлайн-матч по шахматам против Армении
13 марта 2020
22:53
Интеллект

Казахстанка Абдумалик сенсационно вошла в тройку на турнире с шестью чемпионками мира
21 февраля 2020
15:14
Интеллект

Казахстанская шахматистка досрочно выиграла мужской международный турнир в Сербии
3 февраля 2020
19:13
Интеллект

В Алматы открылся третий филиал академии шахмат Жансаи Абдумалик
31 января 2020
20:42
Интеллект

Избран новый президент Казахстанской федерации шахмат
18 января 2020
19:08
Интеллект

Определились чемпионы Казахстана по шахматам до 18 лет
6 января 2020
18:56
Интеллект

Призовой фонд чемпионата Казахстана по шахматам среди участников до 18 лет составил два миллиона тенге
2 января 2020
14:16
Интеллект

Казахстанская шахматистка Абдумалик сохранила лидерство в мировом рейтинге среди девушек
21 декабря 2019
17:26
Интеллект

Казахстанские шахматисты завоевали "золото" на Сурдлимпийских играх
20 декабря 2019
16:45
Интеллект

Гулисхан Нахбаева стала второй на Кубке Казахстана по шахматам
3 декабря 2019
19:20
Интеллект

Digital-турнир по шахматам среди СМИ прошел в Казахстане
17 ноября 2019
15:44
Интеллект

Жансая Абдумалик заняла второе место на клубном чемпионате Европы
23 октября 2019
18:48
Интеллект

Динара Садуакасова установила новый рекорд в казахстанских шахматах
27 сентября 2019
17:54
Интеллект

Казахстанец взял "золото" на Кубке Владимира Дворковича в Актобе
24 сентября 2019
18:45
Интеллект

Сборная Казахстана по шахматам оказалась в четверке лучших юношеских команд мира
24 сентября 2019
16:28
Интеллект

В Актобе стартовал Кубок Дворковича по шахматам
4 апреля 2019
14:00
Интеллект

Фото с командного чемпионата мира по шахматам в Астане
1 июня 2016
16:01
Интеллект

В Алматы состоялся детский Кубок Президентского клуба "Астана" по шахматам
13 марта 2013
17:10
Интеллект

Фоторепортаж с церемонии награждения командного ЧМ по шахматам в Астане
13 марта 2013
17:02
Интеллект

Фоторепортаж заключительного игрового дня командного ЧМ по шахматам
13 марта 2013
11:49
Интеллект

Командный чемпионат мира по шахматам. Итоговая пресс-конференция
13 марта 2013
10:46
Интеллект

Командный чемпионат мира по шахматам. Интервью капитана сборной Украины Михаила Бродского
13 марта 2013
10:30
Интеллект

Командный чемпионат мира по шахматам среди женщин в Астане. Интервью чемпионок - сборной Украины
13 марта 2013
10:00
Интеллект

Командный чемпионат мира по шахматам. Интервью Жансаи Абдумалик
6 марта 2013
14:45
Интеллект

Итоги третьего тура командного чемпионата мира по шахматам среди женщин
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика