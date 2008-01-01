Сборная Казахстана по шахматам не смогла выйти в плей-офф Олимпиады

Мировой турнир проходит в режиме онлайн.

Бибисара Асаубаева Фото: fide.com
Новости спорта Интеллектуальные Шахматы
0
Сегодня 16:43
На Олимпийских играх по шахматам завершился квалификационный раунд. По итогам отборочных матчей сборная Казахстана не смогла выйти в плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские шахматисты начинали турнирный путь в топ-дивизионе, который собрал сильнейшие сборные мира. Среди них Китай, Россия, Индия, США, Украина. 

Внутри дивизиона все участники ОИ были поделены на подгруппы. Казахстан выступил в POOL B. Его составили также  Украина, Азербайджан, ЮАР, Нидерланды, Словакия, Норвегия, Венгрия, Испания, Франция.

В плей-офф Игр выходили только три сборные. Казахстан остановился в шаге от прохода, завершив раунд на четвертом месте. Первое место осталось за Азербайджаном, второй стала Венгрия, третьей - Украина.

Данная тройка и вышла в следующий круг. Казахстан же завершил свое выступление на Олимпийских играх, которые проводятся в режиме онлайн. 

Добавим, что в заявке от Казахстана на участие в Олимпиаде числились Ринат Джумабаев, Муртас Кажгалеев, Рустам Хуснутдинов, Ануар Исмагамбетов, Денис Махнев, Рамазан Жалмаханов, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Гулисхан Нахбаева, Гульмира Даулетова, Асель Серикбай и Назерке Нургали.

Всего Олимпиада собрала 163 сборные. Игры продлятся до 30 августа.
Метки:
Шахматы Казахстан Асаубаева Бибисара Абдумалик Жансая
Интеллектуальные Шахматы
0
Сегодня 16:43
© 2008 - 2020 ТОО «EML»