Сборная Казахстана по шахматам узнала соперников по первой Всемирной онлайн-олимпиаде

Сборная Казахстана узнала соперников по топ-дивизиону первой Всемирной онлайн-олимпиаде по шахматам, передает корреспондент Vesti.kz
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Команда попала в группу B, где также сыграют Азербайджан, Венгрия, ЮАР, Украина, Словакия, Испания, Норвегия, Франция и Нидерланды. По правилам турнира, каждая сборная будет состоять из шести игроков в смешанном формате, минимум с тремя женщинами/девушками и с двумя юными игроками.
При этом каждая команда должна иметь в составе: минимум одного игрока до 20 лет, минимум двух игроков-женщин и не менее одной девушки до 20 лет. Сборные могут дополнительно иметь до шести резервных игроков.
В плей-офф выходят по три команды из каждой группы. Турнир в топ-дивизионе начнется 21 августа.
За сборную Казахстана сыграют Ринат Жумабаев, Муртас Кажгалеев, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Денис Махнев и Асель Серикбай.
Составы остальных групп
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группа A - Монголия, Грузия, Германия, Китай, Зимбабве, Индия, Узбекистан, Индонезия, Иран, Вьетнам;
группа C - Россия, Армения, Алжир, Марокко, Англия, Румыния, Болгария, Турция, Хорватия, Египет;.
группа D - Италия, Бразилия, США, Аргентина, Польша, Перу, Канада, Греция, Парагвай, Куба.