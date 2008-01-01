Сборная Казахстана по шахматам узнала соперников по первой Всемирной онлайн-олимпиаде

Команда выступит в топ-дивизионе.

Фото: kazchess.kz©
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Сегодня 18:40
Сборная Казахстана узнала соперников по топ-дивизиону первой Всемирной онлайн-олимпиаде по шахматам, передает корреспондент Vesti.kz

Команда попала в группу B, где также сыграют Азербайджан, Венгрия, ЮАР, Украина, Словакия, Испания, Норвегия, Франция и Нидерланды. По правилам турнира, каждая сборная будет состоять из шести игроков в смешанном формате, минимум с тремя женщинами/девушками и с двумя юными игроками.

При этом каждая команда должна иметь в составе: минимум одного игрока до 20 лет, минимум двух игроков-женщин и не менее одной девушки до 20 лет. Сборные могут дополнительно иметь до шести резервных игроков.

В плей-офф выходят по три команды из каждой группы. Турнир в топ-дивизионе начнется 21 августа. 

За сборную Казахстана сыграют Ринат Жумабаев, Муртас Кажгалеев, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Денис Махнев и Асель Серикбай.

Составы остальных групп

группа A - Монголия, Грузия, Германия, Китай, Зимбабве, Индия, Узбекистан, Индонезия, Иран, Вьетнам;

группа C - Россия, Армения, Алжир, Марокко, Англия, Румыния, Болгария, Турция, Хорватия, Египет;.

группа D - Италия, Бразилия, США, Аргентина, Польша, Перу, Канада, Греция, Парагвай, Куба.
Метки:
Шахматы Абдумалик Жансая Асаубаева Бибисара
Интеллектуальные Шахматы
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Сегодня 18:40
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