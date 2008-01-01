Казахстанская команда Astana выиграла международный шахматный турнир

Убедительной победой казахстанской команды Astana завершился международный шахматный онлайн-матч - турнир среди юниоров четырех городов и стран Four Cities Friendship Chess Championship 2020 - Junior Division. Об этом сообщает Казахстанская федерация шахмат.

В турнире приняли участие команды из Нур-Султана, Гонконга, Сингапура и Пенанга (Малайзия).

С 25 июля по 8 августа Казахстанская федерация шахмат совместно с национальными федерациями Гонконга, Сингапура и Малайзии провела товарищеский шахматный онлайн-матч - турнир, участниками которого стали 72 юных шахматиста в возрастных категориях до восьми, десяти и 12 лет. Данное мероприятие было приурочено к Международному дню шахмат и оказалось возможным благодаря инициативе и содействию Генерального консульства Республики Казахстан в Гонконге.

"Gens una sumus!" - "Мы - одна семья!". Под таким лозунгом ФИДЕ прошли три тура шахматного матч-турнира. Astana с большим перевесом одержала победы во всех трех встречах.

Общий итог матч - турнира (количество очков, завоеванных каждой командой):

Astana - 44;

Сингапур - 28;

Гонконг - 19;

Пенанг - 16.

За шахматную команду Astana выступали чемпионы и призеры чемпионатов Республики Казахстан в своих возрастных категориях: Аят Абдуллаев, Имангали Ахилбай, Даниял Сапенов, Алдияр Ансат, Алихан Хажатулы, Сауат Нургалиев, Назар Талгатов, Эдгар Мамедов, Алидар Арын, Данис Куандыкулы, Нурсултан Намазкеев, Алишер Абсаттар, Айжарык Кализа, Зарина Нургалиева, Малика Джапарбекова, Елназ Калиахмет, Далия Диаскызы и Ханзада Аманжол.

"Казахстанская шахматная федерация отмечает отличную подготовку и уверенную игру всех членов нашей сборной на протяжении всего турнира. Благодарим наших юных спортсменов за участие и желаем им новых побед в предстоящих международных соревнованиях", - говорится в сообщении КФШ.