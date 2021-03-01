"Вряд ли кто-либо кроме Головкина способен конкурировать ". Названа причина неизбежности трилогии GGG c "Канело"

У мексиканца Сауля "Канело" Альвареса после казахстанца Геннадия Головкина был лишь один серьезный соперник. Его имя в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал британский эксперт в мире профессионального бокса Ли Кормли. Также он объяснил, почему трилогия с GGG неминуема.

"Вряд ли кто-либо кроме Головкина способен конкурировать с "Канело" в данный момент. Все соперники после GGG были побеждены без вопросов. Единственным интригующим получился поединок с Сергеем Ковалевым в полутяжелом весе. Остальные не претендовали на успех.

Минувший поединок показал, насколько велика разница между "Канело" и остальными боксерами. Ему нет равных. Претендент Авни Йылдырым был уничтожен за три раунда. Не думаю, что проблемы будут с Сондерсом и Плантом. Средний и суперсредний - это территория "Канело". На сегодня единственным конкурентом является Головкин. Если Альварес останется в этом весе, то бой с GGG - значимое событие после объединения поясов. Я думаю, что он захочет поставить точку в этом противостоянии", - отметил Кормли.

В минувшие выходные Альварес защитил свои титулы WBC и WBA досрочно победив турка Авни Йылдырыма. Сразу после этого было объявлено о бое с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом, который состоится 8 мая. Мексиканец заявил о желании сотворить историю, тогда как британец отметил, что готов сотворить сенсацию.

Видео полного боя. Как Альварес победил Йылдырыма за три раунда и защитил титулы

Напомним, что в первом бою осенью 2017 года в Лас-Вегасе соперники не смогли выявить сильнейшего, через год успех судейским решением праздновал "Канело". Между тем поединок с Сергеем Ковалевым состоялся в ноябре 2019 года и завершился досрочной победой мексиканца.

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