В Великобритании рассказали о настрое соперника казахстанца по бою за титул от WBO

Предстоящий бой с Виктором Коточиговым важнейший в карьере Гэри Калли. Победитель улучшит свой рейтинг и сможет продолжит путь за чемпионским поясом. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz озвучил журналист fightmag.com Франко Луччи.

"Калли идет без поражений. Он в прекрасной форме и настроен только на покорение новых вершин. Он был готов драться без титула, но получил прекрасный шанс по линии WBO. Став чемпионом Европы, он будет котироваться и получит лучшие предложения. Успех в бою с крепким казахстанцем станет его трамплином в элиту. Я думаю, что Калли фаворит, ведь он превосходит Коточигова по всем аспектам. Однако, бой будет сложным испытанием для британской звезды", - отметил Луччи.

Напомним, 10-раундовый поединок запланирован на 12 марта в рамках вечера бокса от MTK Global в Дубае (ОАЭ). На его кону будет стоять вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе. Свой последний бой Коточигов провел в октябре в Дубае (ОАЭ), когда единогласным решением судей впервые в карьере проиграл британцу Макси Хьюзу и потерял титул WBC International. Калли же боксировал в августе в Саут-Киркби (Англия) и по итогам восьми раундов победил местного боксера Крэйга Вудраффа.

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