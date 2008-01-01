Сенсация на ЧРК-2020. Самый юный боксер победил чемпиона Азии и завоевал "золото"

Победа получилась разгромной.

Темиртас Жусупов. Фото: Оlympic.kz©
Новости спорта Бокс
0
Сегодня 16:05
Финальный бой чемпионата Казахстана по боксу в весовой категории до 49 килограммов завершился сенсационным исходом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

18-летний Даниял Сабит со счетом 5:0 победил 32-летнего Темиртаса Жусупова, становившегося в свое время чемпионом WSB (2015) и Азии (2013).

Национальный тур проходит в Шымкенте. Сегодня, 29 ноября, по итогам финальных поединков определятся все победители.

Ранее главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев подвел промежуточные итоги чемпионата, отметив, что состав команды обновится на десять процентов.
Метки:
Бокс ЧРК по боксу Сборная Казахстана по боксу
Бокс
0
Сегодня 16:05
© 2008 - 2020 ТОО «EML»