Сенсация на ЧРК-2020. Самый юный боксер победил чемпиона Азии и завоевал "золото"

Финальный бой чемпионата Казахстана по боксу в весовой категории до 49 килограммов завершился сенсационным исходом, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
18-летний Даниял Сабит
со счетом 5:0 победил 32-летнего Темиртаса Жусупова
, становившегося в свое время чемпионом WSB (2015) и Азии (2013).
Национальный тур проходит в Шымкенте. Сегодня, 29 ноября, по итогам финальных поединков определятся все победители.
Ранее главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев подвел
промежуточные итоги чемпионата, отметив, что состав команды обновится на десять процентов.