"Состав обновится на 10 процентов". Тренер сборной Казахстана дал оценку чемпионату страны по боксу

Главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев подвел промежуточные итоги чемпионата страны 2020 года для сайта kfb.kz.



"Итоги оцениваю очень положительно, потому что девять месяцев не выступали, ребята набрали очень хорошую форму, теперь прицел на Олимпийские игры. Дальше будем работать по плану с участием в сборах и соревнованиях.



Молодые боксеры - мы их увидели, например самый юный боксер из Уральска, 18-летний Сабит Даниял, вышел в финал. Много 19-летних боксеров, которые участвовали в полуфинале и вышли в финал - это и Махмут Сабырхан в категории до 52 килограммов, и Тогамбай Сагындык в весе до 91 килограмма.



Состав команды обновится процентов на десять. Некоторые спортсмены уже были в сборной, потом выбыли, опять вернулись. Есть спортсмены, которые впервые попали сборную, и, конечно, остались те, кто уже много лет находится в команде.



Хорошо выступила Павлодарская область. Неплохо заявила о себе команда из Атырауской области, которая раньше не показывала результатов. У них есть и финалисты. Команда Западного Казахстана тоже неплохо проявила себя. Конечно, лидеры - команды Шымкента, Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской, Мангистауской областей, Нур-Султана. Лидеры есть, чемпионат успешный", - сказал он.



Отметим, что турнир проходит в Шымкенте. Сегодня, 29 ноября, определятся победители чемпионата по итогам решающих боев. С финалистами можно ознакомиться здесь.