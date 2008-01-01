Прямая трансляция чемпионата Казахстана по боксу

Сегодня, 23 ноября, в Шымкенте стартует чемпионат Казахстана по боксу
, который продлится до 29-го числа, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В турнире выступят первые номера национальной команды. Наряду с мужчинами биться за медали будут и женщины.
Бои в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала. Начало поединков 1/16 финала - в 15:25 по времени Нур-Султана.
Лидеры и нокаутеры будут. На чемпионате Казахстана по боксу выступят первые номера
Впервые чемпионат пройдет без зрителей.
По условиям организаторов, все члены команд перед началом соревнований сдали тесты на вирус COVID-19. При этом спортсменам и тренерам было рекомендовано ограничить передвижение по городу маршрутом "гостиница - Дворец спорта".