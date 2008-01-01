Прямая трансляция чемпионата Казахстана по боксу

Начало - в 15:25.

Фото: milsport.one©
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Сегодня, 23 ноября, в Шымкенте стартует чемпионат Казахстана по боксу, который продлится до 29-го числа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В турнире выступят первые номера национальной команды. Наряду с мужчинами биться за медали будут и женщины.

Бои в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. Начало поединков 1/16 финала - в 15:25 по времени Нур-Султана.

Лидеры и нокаутеры будут. На чемпионате Казахстана по боксу выступят первые номера

Впервые чемпионат пройдет без зрителей.

По условиям организаторов, все члены команд перед началом соревнований сдали тесты на вирус COVID-19. При этом спортсменам и тренерам было рекомендовано ограничить передвижение по городу маршрутом "гостиница - Дворец спорта".
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Бокс
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Сегодня 10:50
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