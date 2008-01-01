Головкин поздравил "родной" клуб с первым за 32 года чемпионством

Команда выиграла первый с 1988 года титул.

Геннадий Головкин. Фото: Zimbio.com ©
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Сегодня 12:17
Казахстанский боксер и чемпион мира по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин поздравил бейсбольный клуб "Лос-Анджелес Доджерс" с победой в Мировой серии, передает корреспондент Vesti.kz.

Бейсболисты из Лос-Анджелеса одержали победу над "Тампа Бэй Рейс" и стали победителями Мировой серии - финала Главной лиги бейсбола (MLB). Поздравление Головкин опубликовал на своей странице в Instagram.

Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-2 в пользу "Доджерс".
Команда из Лос-Анджелеса в седьмой раз в истории выиграла Мировую серию. Последний раз "Доджерс" выигрывали трофей в 1988 году.

Добавим, что Головкин проживает именно в Лос-Анджелесе. Он не раз был гостем на играх "Доджерс" и даже делал символическое первое вбрасывание.


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Бокс
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Сегодня 12:17
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