"Я выиграл бой". Боксер из Казахстана не согласен с решением судей в поединке за титул IBF

Российский боксер Сергей Липинец
(16-1, 12 КО) прокомментировал свой ничейный
результат в поединке за титул временного чемпиона IBF против канадца Кустио Клейтона (18-0, 12 КО), сообщает "Р-Спорт
".
"Я очень недоволен собой - я не выполнял план, не работал так, как нужно, не поджимал, не проводил комбинации, на ногах плохо двигался. Почему-то было ощущение, что руки окаменели, а тело забилось. Но я считаю, что выиграл бой - где-то восемь раундов были за мной. Я очень удивился судейским решениям. Я считал, что веду бой, что, в принципе, и было. Тогда давайте Василию Ломаченко хотя бы ничью дадим в поединке с Теофимо Лопесом", - сказал Липинец в интервью РИА Новости
.
По словам боксера, соперник его удивил, и он встретился бы Клейтоном снова.
"Клейтон удивил скоростью, это шустрый парень, у него быстрый джеб. Мы думали, что он будет тяжелым и будет идти вперед драться, а он начал бегать от меня, - продолжил боксер. - Надеюсь, через три-четыре месяца проведу поединок. Сейчас у меня был долгий простой, смена соперников, переносы турнира. Это все-таки влияет на подготовку. Надеюсь, что мне дадут хорошего соперника. С Клейтоном я бы с удовольствием еще раз встретился".
Добавим, что изначально Липинец должен был драться за титул с узбекским боксером, который из-за проблем с визой не смог прилететь в США. Липинец является уроженцем Казахстана. Школьником он с семьей переехал в Россию.