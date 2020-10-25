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"Я выиграл бой". Боксер из Казахстана не согласен с решением судей в поединке за титул IBF

Он очень удивился итоговому счету.

"Я выиграл бой". Боксер из Казахстана не согласен с решением судей в поединке за титул IBF
Сергей Липинец против Кустио Клейтона. Фото: Vox-cdn.com ©
Новости спорта Бокс
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Российский боксер Сергей Липинец (16-1, 12 КО) прокомментировал свой ничейный результат в поединке за титул временного чемпиона IBF против канадца Кустио Клейтона (18-0, 12 КО), сообщает "Р-Спорт".

"Я очень недоволен собой  - я не выполнял план, не работал так, как нужно, не поджимал, не проводил комбинации, на ногах плохо двигался. Почему-то было ощущение, что руки окаменели, а тело забилось. Но я считаю, что выиграл бой - где-то восемь раундов были за мной. Я очень удивился судейским решениям. Я считал, что веду бой, что, в принципе, и было. Тогда давайте Василию Ломаченко хотя бы ничью дадим в поединке с Теофимо Лопесом", - сказал Липинец в интервью РИА Новости.

По словам боксера, соперник его удивил, и он встретился бы Клейтоном снова.

"Клейтон удивил скоростью, это шустрый парень, у него быстрый джеб. Мы думали, что он будет тяжелым и будет идти вперед драться, а он начал бегать от меня, - продолжил боксер. - Надеюсь, через три-четыре месяца проведу поединок. Сейчас у меня был долгий простой, смена соперников, переносы турнира. Это все-таки влияет на подготовку. Надеюсь, что мне дадут хорошего соперника. С Клейтоном я бы с удовольствием еще раз встретился".

Добавим, что изначально Липинец должен был драться за титул с узбекским боксером, который из-за проблем с визой не смог прилететь в США. Липинец является уроженцем Казахстана. Школьником он с семьей переехал в Россию.

 

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Метки:
Липинец Сергей

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