Уроженец Казахстана не смог завоевать титул временного чемпиона IBF

Родившийся в Казахстане российский боксер Сергей Липинец
(16-1, 12 КО) не смог завоевать титул временного чемпиона IBF в поединке с канадцем Кустио Клейтоном (18-0, 12 КО). Их поединок завершился вничью, сообщает "Чемпионат
".
Бой прошел в ночь с 24 на 25 октября в американском Анкасвилле, на кону стоял титул временного чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе.
По итогам 12-раундового победителя выявить не удалось. Бой завершился вничью. Добавим, что изначально Липинец должен был спорить
за титул с Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана, но последний не смог получить визу в США.
Напомним, Липинец владел поясом чемпиона мира в первом полусреднем весе и утратил титул в поединке с Майки Гарсией.