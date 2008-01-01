Уроженец Казахстана не смог завоевать титул временного чемпиона IBF

Он уже владели чемпионским поясом два года назад.

Фото: "Спорт-Экспресс" ©
Новости спорта Бокс
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Сегодня 10:31
Родившийся в Казахстане российский боксер Сергей Липинец (16-1, 12 КО) не смог завоевать титул временного чемпиона IBF в поединке с канадцем Кустио Клейтоном (18-0, 12 КО). Их поединок завершился вничью, сообщает "Чемпионат".

Бой прошел в ночь с 24 на 25 октября в американском Анкасвилле, на кону стоял титул временного чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе.

По итогам 12-раундового победителя выявить не удалось. Бой завершился вничью. Добавим, что изначально Липинец должен был спорить за титул с Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана, но последний не смог получить визу в США.

Напомним, Липинец владел поясом чемпиона мира в первом полусреднем весе и утратил титул в поединке с Майки Гарсией. 
Метки:
Липинец Сергей
Бокс
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Сегодня 10:31
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