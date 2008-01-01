Президент Golden Boy назвал дату третьего боя между Головкиным и "Канело"

Продолжение противостояния двух боксеров в этом году не состоится.

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Новости спорта Бокс
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Сегодня 17:39
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы Сауля "Канело" Альвареса, Эрик Гомес рассказал об условиях проведения третьего поединка между мексиканцем и казахстанским боксером Геннадием Головкиным, передает корреспондент Vesti.kz.

Как рассказал Гомес Sky Sports, третий поединок состоится в 2021 году. Такое решение было принято из-за ситуации с пандемией коронавируса. Промоутерская компания не хотела проводить такое мероприятие без зрителей.

"Мы уже обсуждали условия третьего поединка. "Канело" готов драться, надеюсь, мы сможем всех удивить, устроив этот бой в следующем году. Сейчас они оба (Головкин и "Канело" - прим. ред) понимают, что их два поединка были прибыльными, и в этом отношении выгодно снова встретиться. Тем более в этом заинтересованы болельщики, оба боя получились близкими", - сказал Гомес.

Добавим, что Головкин дважды дрался с Альваресом: первый бой закончился ничьей, а второй - минимальной победой мексиканца.
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Бокс
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Сегодня 17:39
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