"Бруклин в деле". Майк Тайсон отреагировал на победу Лопеса над Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон
оставил короткое сообщение в социальных сетях после завершения поединка Теофимо Лопеса с Василием Ломаченко
, сообщает "Чемпионат
".
"Сегодня Бруклин определенно в деле. Лопес победил. Еще один чемпион из Бруклина", - написал Тайсон.
Дело в том, что Лопес как и Тайсон вырос в Нью-Йорке, а именно в районе Бруклин.
Напомним, что американец гондурасского происхождения победил
единогласным решением и стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира. Ломаченко потерпел второе в карьере поражение.