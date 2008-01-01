"Бруклин в деле". Майк Тайсон отреагировал на победу Лопеса над Ломаченко

Американский боксер победил единогласным решением судей.

Майк Тайсон. Фото: Чемпионат.com©
Новости спорта Бокс
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Сегодня 14:01
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон оставил короткое сообщение в социальных сетях после завершения поединка Теофимо Лопеса с Василием Ломаченко, сообщает "Чемпионат".

"Сегодня Бруклин определенно в деле. Лопес победил. Еще один чемпион из Бруклина", - написал Тайсон.

Дело в том, что Лопес как и Тайсон вырос в Нью-Йорке, а именно в районе Бруклин.

Напомним, что американец гондурасского происхождения победил единогласным решением и стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира. Ломаченко потерпел второе в карьере поражение.
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Сегодня 14:01
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