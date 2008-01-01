Лопес извинился перед Ломаченко после своей победы в Лас-Вегасе

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес
рассказал, зачем подходил в угол Василия Ломаченко
после боя. По его словам, он принес украинцу извинения. Между боксерами долгое время были напряженные отношения, сообщает "Чемпионат
".
"Обратился к его отцу, поблагодарил его. Сказал, что Василий - отличный боец. Сказал спасибо за поединок. А потом извинился перед Василием. Сказал, что мы должны были сделать работу. Я знал, что выиграл. Он просто улыбнулся, но это на его совести", - сказал Лопес на пресс-конференции после поединка.
Лопес выиграл
у Ломаченко единогласным решением судей. Правда, украинский боксер выразил
свое несогласие - он считает, что выиграл поединок.