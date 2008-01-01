Лопес извинился перед Ломаченко после своей победы в Лас-Вегасе

Американец стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в истории.

Фото: Fightnews.info©
Новости спорта Бокс
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Сегодня 13:06
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес рассказал, зачем подходил в угол Василия Ломаченко после боя. По его словам, он принес украинцу извинения. Между боксерами долгое время были напряженные отношения, сообщает "Чемпионат".

"Обратился к его отцу, поблагодарил его. Сказал, что Василий - отличный боец. Сказал спасибо за поединок. А потом извинился перед Василием. Сказал, что мы должны были сделать работу. Я знал, что выиграл. Он просто улыбнулся, но это на его совести", - сказал Лопес на пресс-конференции после поединка.

Лопес выиграл у Ломаченко единогласным решением судей. Правда, украинский боксер выразил свое несогласие - он считает, что выиграл поединок. 
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Ломаченко Василий
Бокс
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Сегодня 13:06
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