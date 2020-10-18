Ломаченко прокомментировал решение судей после поражения от Лопеса в бою за "абсолюта"

Украинский боксер Василий Ломаченко
заявил, что не согласен со счетом судейских записок по итогам боя за титулы чемпиона мира по четырем версиям в легком весе с американцем Теофимо Лопесом
, сообщает "Р-Спорт
".
Ломаченко в субботу, 18 октября, в Лас-Вегасе потерял
три чемпионских пояса, проиграв Лопесу единогласным решением судей. По итогам 12-раундового противостояния счет судейских записок составил 116:112, 119:109, 117:111 в пользу 23-летнего американца, который стал абсолютным чемпионом мира.
"По ходу боя я думал, что половина поединка была равной. Может быть, где-то он выигрывал на один-два раунда, но после второй половины я включился, и, в принципе, считаю, что вторую половину я забрал. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но я не согласен с решением", - цитирует 32-летнего Ломаченко ESPN.
"Думал, что я выиграл, но результат есть результат, я с ним спорить сейчас не собираюсь, - добавил украинец. - Сейчас я поеду домой, все обговорю со своим менеджером, и мы примем решение".