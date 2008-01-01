Лопес сенсационно победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира

Украинский боксер Василий Ломаченко
(14-1, 10 КО) неожиданно проиграл 23-летнему американцу Теофиму Лопесу
(15-0, 12 КО) и потерял свои чемпионские титулы. Американец стал абсолютным чемпионом мира в легком весе, передает корреспондент Vesti.kz
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На кону стояли чемпионские пояса Ломаченко - WBC Franchise, WBA Super и WBO. Лопес являлся обладателем чемпионского пояса по версии IBF.
Первые раунды оба спортсмена боксировали осторожно, не тратя много сил. Во втором раунде Ломаченко удалось нанести пару хороших ударов. Тем не менее Лопес выглядел активнее, выбрасывал больше ударов и к шестому раунду заметно превосходил украинца по этому показателю.
Вторая половина встречи проходила по схожему сценарию. Ломаченко работал вторым номером и бил хоть и точно, но редко. Этим пользовался американец, поверивший в свои силы.
В 11-м раунде Ломаченко сразу пошел в атаку, чем ошеломил соперника. Лопес пропустил несколько сильных ударов и лишь к концу раунда пришел в себя.
В заключительном раунде украинец продолжал атаковать, но Лопес отвечал контрударами. На последних секундах американец получил глубокое рассечение, но сумел завершить встречу.
В итоге единогласным решением судей победу одержал Лопес - 116-112, 119 - 109, 117-111.
Звезда родилась. Победное сальто Лопеса после победы над Ломаченко