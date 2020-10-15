У экс-чемпиона IBF из Казахстана сменился соперник по титульному бою

Он представляет Россию и будет драться за пояс временного чемпиона организации.

Сергей Липинец. Фото: РИА Новости ©
Новости спорта Бокс
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Сегодня 07:54
Уроженец Казахстана Сергей Липинец (16-1, 12 КО) 24 октября в США проведет бой с канадцем Кастио Клейтоном за пояс временного чемпиона IBF в полусреднем весе вместо поединка с Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана, сообщает "Р-Спорт".

Бой между Липинцом и Абдукахоровым был анонсирован еще летом, но затем у узбекского боксера возникли проблемы с получением визы.

На счету экс-чемпиона IBF в первом полусреднем весе Липинца 16 побед и одно поражение. На счету Клейтона 18 побед.

Отметим, что Липинец родился в поселке Мартук в Актюбинской области, где проживал в раннем детстве. Ранее боксер рассказал, что его мама - казашка. На профессиональном ринге Липинец представляет Россию, но американские СМИ часто называют его и казахстанцем.
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Липинец Сергей IBF
Бокс
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Сегодня 07:54
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