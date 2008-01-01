"Где вы чемпионы?". Алимханулы прокомментировал свою девятую победу на профи-ринге

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы
(8-0, 4 КО), одержавший девятую победу на профи-ринге поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что хочет нокаутировать чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz
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"Где вы чемпионы? Я хочу вас нокаутировать" - написал на своей инстаграм-странице Алимханулы.
Также он поблагодарил фанатов за поддержку.
"Мы показали миру казахский стиль! Всех с победой, страна! Это не только моя победа, но и ваша. Мы сделал еще один шаг к чемпионскому поясу. Наш Qazaq Style войдет в историю!" - сказал Алимханулы.
Добавим, что Аллимханулы победил
на вечере бокса в Лас-Вегасе аргентинца Гонсало Корию. Бой закончился во втором раунде, когда казахстанец послал соперника в глубокий нокаут.