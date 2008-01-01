Мексиканский боксер победил американца в главном поединке вечера с участием Алимханулы

Мексиканец Эмануэль Наваррете
(33-1, 28 KO) победил представителя США Рубена Вилью
(18-1, 5 KO) и завоевал вакантный титул чемпиона WBO в полулегком весе, передает корреспондент Vesti.kz
.
Этот поединок был главным на боксерском вечере в Лас-Вегасе. Уже в самом начале Наваррете послал соперника в нокдаун, а затем только наращивал свое преимущество. По итогам 10 раундов судьи единогласно отдали победу Наваррете.
Добавим, что соглавным поединком вечера был бой с участием казахстанского боксера Жанибека Алимханулы
. Он досрочно победил
аргентинца Гонсало Корию, отправив его в нокаут во втором раунде.