Жанибек Алимханулы нокаутировал аргентинца Корию в Лас-Вегасе

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы
(8-0, 4 КО) на вечере бокса в Лас-Вегасе нокаутировал аргентинца Гонсало Корию (16-3, 6 КО) во втором раунде. Он защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global, передает корреспондент Vesti.kz
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Уже в первом раунде Алимханулы послал в нокдаун аргентинца. Кория продержался до конца раунда, но уже во втором пропустил мощный удар от казахстанца и был отправлен в тяжелый нокаут.
Это девятая победа на профи-ринге для казахстанского боксера. Его поединок против Кории был соглавным на вечере бокса в Лас-Вегасе. В главном бою сойдутся Эмануэль Наваретте и Рубен Вилья.