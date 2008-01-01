Жанибек Алимханулы нокаутировал аргентинца Корию в Лас-Вегасе

Бой продлился два раунда.

Жанибек Алимханулы. Фото: Getty Images ©
Новости спорта Бокс
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Сегодня 08:28
Всемирная боксёрская ассоциация
Вечер бокса 41/3
Алимханулы - Кория
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) на вечере бокса в Лас-Вегасе нокаутировал аргентинца Гонсало Корию (16-3, 6 КО) во втором раунде. Он защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global, передает корреспондент Vesti.kz.

Уже в первом раунде Алимханулы послал в нокдаун аргентинца. Кория продержался до конца раунда, но уже во втором пропустил мощный удар от казахстанца и был отправлен в тяжелый нокаут.

Это девятая победа на профи-ринге для казахстанского боксера. Его поединок против Кории был соглавным на вечере бокса в Лас-Вегасе. В главном бою сойдутся Эмануэль Наваретте и Рубен Вилья.
Метки:
Алимханулы Жанибек WBO
Бокс
4
Сегодня 08:28
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