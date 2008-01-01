Казахстанский боксер Коточигов потерпел первое поражение в карьере и потерял чемпионский пояс WBC International

Казахстанский боксер Виктор Коточигов
(12-0, 5 КО) не сумел защитить титул чемпиона WBC International в легком весе. В главном бою шоу Rotunda Rumble IV в Дубаи он проиграл британцу Макси Хьюзу
(21-5-2, 4 КО), передает корреспондент Vesti.kz
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Первые два раунда прошли в равной борьбе, но в третьем Хьюзу удалось отправить казахстанца в нокдаун. После этого инициатива перешла к британскому боксеру. В остальных раундов он чаще атаковал и еще несколько раз был близок к тому, чтобы завершить бой досрочно.
В последних раундах у Коточигова образовались заметные гематомы на лице. Он пытался нанести решающий удар, но Хьюз хорошо защищался. В итоге по итогам десятираундового поединка единогласным решением судей победу одержал Макси Хьюз .
Коточигов потерпел первое поражение в карьере и потерял чемпионский пояс, который перешел к Хьюзу.