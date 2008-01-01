Казахский стиль против аргентинского Волшебника. Прямая трансляция боя Жанибек Алимханулы - Гонсало Кориа

Непобежденный казахстанец выйдет на ринг после продолжительного перерыва.

Жанибек Алимханулы. Фото: Ringtv.com ©
Новости спорта Бокс
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Сегодня 15:50
Ранним утром 10 октября непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) проведет свой девятый бой на профессиональном ринге против аргентинца Гонсало Кории (16-3, 6 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

В прямом эфире поединок покажет телеканал "Хабар", начало трансляции в 08:00 утра, 10 октября. 

Накануне прошла процедура взвешивания, на которой Алимханулы оказался немного тяжелее соперника.

В последний раз 27-летний Алимханулы бился в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.

Прямая трансляция поединка Алимханулы против Кории >>>>>>
Метки:
Алимханулы Жанибек
Бокс
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Сегодня 15:50
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