Казахский стиль против аргентинского Волшебника. Прямая трансляция боя Жанибек Алимханулы - Гонсало Кориа

Ранним утром 10 октября непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы
(8-0, 4 КО) проведет свой девятый бой на профессиональном ринге против аргентинца Гонсало Кории (16-3, 6 КО), передает корреспондент Vesti.kz
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В прямом эфире поединок покажет
телеканал "Хабар", начало трансляции в 08:00 утра, 10 октября.
Накануне прошла процедура взвешивания, на которой Алимханулы оказался
немного тяжелее соперника.
В последний раз 27-летний Алимханулы бился в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.
Прямая трансляция поединка Алимханулы против Кории >>>>>>
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