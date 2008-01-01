Казахстанский боксер завоевал в Минске чемпионский пояс WBA

27-летний казахстанский боксер Даулет Даукенов
(7-1, 3 КО) победил в десятираундовом поединке 19-летнего украинца и завоевал титул чемпиона полусреднего веса по версии WBA Asia, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Соперником казахстанца был Назри Рахимов (6-1, 3 КО). Даукенов владел преимуществом на протяжении всей дистанции, и в итоге судьи единогласно присудили победу ему.
Сам вечер бокса прошел в Минске. Для Даукенова это был второй поединок в 2020 году. В феврале он дрался против другого боксера из Украины Сергея Сороки, которого также победил
решением судей.