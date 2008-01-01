Казахстанский боксер завоевал в Минске чемпионский пояс WBA

Вечер бокса прошел в Минске.

Фото: Tut.by©
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Сегодня 07:23
27-летний казахстанский боксер Даулет Даукенов (7-1, 3 КО) победил в десятираундовом поединке 19-летнего украинца и завоевал титул чемпиона полусреднего веса по версии WBA Asia, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником казахстанца был Назри Рахимов (6-1, 3 КО). Даукенов владел преимуществом на протяжении всей дистанции, и в итоге судьи единогласно присудили победу ему.

Сам вечер бокса прошел в Минске. Для Даукенова это был второй поединок в 2020 году. В феврале он дрался против другого боксера из Украины Сергея Сороки, которого также победил решением судей.
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Сегодня 07:23
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