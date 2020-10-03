"Я хочу сделать так, чтобы поляки гордились мной". Шеремета высказался о бое с Головкиным и силе удара GGG

"Большое спасибо Федору Лапину, на мой взгляд он лучший тренер. Я отношусь к тем боксерам, которым для тренировок нужен "кнут". Я понимаю, что могу выиграть сражаясь с Головкиным. Хочется удивить мир и стать первым поляком чемпионом мира в среднем весе, хочу чтобы мной гордились. И мне, действительно неважно, что на меня никто не ставит" - сказал Шеремета.

"Головкин прошел пик своей формы, а у меня наступает лучший период в карьере. Так что если я хочу чего-то добиться, то когда если не сейчас? Не хочу уходить в глухую защиту, буду больше работать ногами, двигаться, чтобы Головкин искал меня, как было у него в бою против Деревянченко" - рассказал боксер.