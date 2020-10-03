"Я хочу сделать так, чтобы поляки гордились мной". Шеремета высказался о бое с Головкиным и силе удара GGG

Польский боксер Камил Шеремета
(21-0, 5 KO) продолжает активную подготовку к поединку против чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО). В интервью порталу Bokser.org
спортсмен заявил, что под руководством российского специалиста Федора Лапина сможет преподнести сюрприз и стать чемпионом, передает корреспондент Vesti.kz
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"Меня не беспокоит, что мало кто делает на меня ставку. Главное - я в себя верю и хочу преподнести всем сюрприз" - сказал Шеремета.
По словам боксера, несмотря на карантин, он постоянно тренировался и держит себя в форме.
"Дата нашего боя несколько раз переносилась, но отдыха у меня не было. Я держал себя в форме, чтобы не начинать подготовку к самому бою с нуля. Потому что мы понимали, что в любой момент нам могут назначить точную дату поединка" - говорит поляк.
Также спортсмен отметил работу под руководством Федора Лапина.
"Большое спасибо Федору Лапину, на мой взгляд он лучший тренер. Я отношусь к тем боксерам, которым для тренировок нужен "кнут". Я понимаю, что могу выиграть сражаясь с Головкиным. Хочется удивить мир и стать первым поляком чемпионом мира в среднем весе, хочу чтобы мной гордились. И мне, действительно неважно, что на меня никто не ставит" - сказал Шеремета.
Сейчас тренерский штаб спортсмена пытается привлечь в качестве спарринг-партнеров боксеров с сильным ударом.
"Нам нужны такие спарринг-партнеры, чтобы я привык к сильным ударам, я должен узнать что это такое и быть готовым. Мой тренер, говорит, чтобы я был внимателен и не пропускал такие удары, потому что из-за них я могу проиграть" - считает претендент на чемпионский пояс.
Шеремета не собирается уходить в глухую оборону в поединке с Головкиным.
"Головкин прошел пик своей формы, а у меня наступает лучший период в карьере. Так что если я хочу чего-то добиться, то когда если не сейчас? Не хочу уходить в глухую защиту, буду больше работать ногами, двигаться, чтобы Головкин искал меня, как было у него в бою против Деревянченко" - рассказал боксер.
Тем временем дата боя Головкина и Шеремета пока не определена. Возможно поединок пройдет
21 ноября.