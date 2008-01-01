Стало известно о состоянии проигравшего в бою с 8 нокдаунами и жестким нокаутом боксера

Белорусского боксера Ивана Баранчика
(20-2, 13 КО) выписали из госпиталя, куда его доставили после досрочного поражения американцу Хосе Сепеде
(33-2, 26 КО), сообщает Vringe.com
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В поединке рассчитанном на десять раундов было зафиксировано 8 нокаутов - причем на канвасе побывали оба спортсмена. В итоге в пятом раунде Сепеда нанес
жесткий удар в челюсть Баранчику и поединок был завершен.
В больницу в итоге попали оба боксера. О выписке Баранчика сообщил его промоутер Лу Дибелла.
"Уезжаем из госпиталя вместе с со-промоутером Тони Холденом. Баранчик хоть и весь в синяках, но всегда благодарный воин. В субботу он уступил в брутальном незабываемом поединке. К счастью, он вполне здоров. Может обсуждать бой со своей семьей. Господь милостив" - сказал Дибелла.