Боксеры выдали феерию нокдаунов и завершили бой тяжелым нокаутом

На вечере бокса в Лас-Вегасе состоялся поединок по линии WBC между американцем Хосе Сепедой
и экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Иваном Баранчиком
из Беларуси. За пять раундов оба боксера несколько раз побывали в нокдаунах, а завершился поединок брутальным нокаутом - Сепеда отправил Баранчика на настил ринга, передает корреспондент Vesti.kz
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В первом раунде Баранчик смотрелся увереннее и дважды послал соперника в нокдаун. Но во втором раунде ситуация повторилась в обратную сторону - уже Баранчик дважды упал. Затем Сепеда отправлял Баранчика на канвас в третьем и четвертом раундах, но добить не смог.
В пятом же белорусский боксер собрался и в конце раунда неожиданно уронил Сепеду. Судья отсчитал нокдаун, но американец встал. Баранчик бросился добивать соперника, но пропустил мощный удар в челюсть и уже не встал. Сепеда одержал досрочную победу.