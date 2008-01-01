Со-промоутер Головкина заразился коронавирусом

4 октября он должен был посетить вечер бокса в Англии.

Геннадий Головкин и Эдди Хирн. Фото: fightnews.info
Новости спорта Бокс
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Сегодня 15:53
Известный боксерский менеджер и со-промоутер Геннадия Головкина Эдди Хирн сообщил, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хирн находился в британском Милтон-Кинс, где в воскресенье должен пройти вечер бокса. 

"Поражен до глубины души, узнал, что мой тест на COVID-19 сегодня дал положительный результат и мне немедленно придется покинуть "пузырь". К счастью, все остальные тесты (других участников вечера бокса) оказались отрицательными. Отправляюсь отдыхать домой, наверстаем упущенное позже", - написал 41-летний Хирн на своей странице в Twitter.

Компания Хирна занимается продвижением чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе британца Энтони Джошуа и бывшего абсолютного чемпиона украинца Александра Усика.
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Бокс
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Сегодня 15:53
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