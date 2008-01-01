Со-промоутер Головкина заразился коронавирусом

Известный боксерский менеджер и со-промоутер Геннадия Головкина
Эдди Хирн сообщил, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Хирн находился в британском Милтон-Кинс, где в воскресенье должен пройти вечер бокса.
"Поражен до глубины души, узнал, что мой тест на COVID-19 сегодня дал положительный результат и мне немедленно придется покинуть "пузырь". К счастью, все остальные тесты (других участников вечера бокса) оказались отрицательными. Отправляюсь отдыхать домой, наверстаем упущенное позже", - написал 41-летний Хирн на своей странице в Twitter.
Компания Хирна занимается продвижением чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе британца Энтони Джошуа и бывшего абсолютного чемпиона украинца Александра Усика.