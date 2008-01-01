Бой уроженца Казахстана против узбекского боксера за титул чемпиона мира перенесут. Названа причина

Как сообщает инсайдер ESPN Стив Ким, поединок за "временный" титул IBF в полусреднем весе (до 66,7 килограмма) между российским экс-чемпионом на категорию ниже Сергеем Липинцом
(16-1-0, 12 KO) и узбекским проспектом Кудратилло Абдукахоровым
(17-0-0, 9 KO), планировавшийся на 10 октября в США, не состоится из-за проблем с визой у последнего, сообщает Fightnews.info
.
Пока неясно, на какой срок перенесут бой. Были предположения, что бойцы не станут брать паузу в подготовке и сойдутся в ноябре.
Липинец в июле прошлого года нокаутировал во втором раунде филиппинца Джаяра Инсона (18-3-0, 12 KO), вышедшего на коротком уведомлении на замену травмированному американцу Джону Молине-младшему (30-9-0, 24 KO). Абдукахоров в октябре одолел по очкам в десятираундовом бою экс-чемпиона, американского ветерана Луиса Коллазо (39-8-0, 20 KO).
Добавим, что 31-летний Липинец является уроженцем Казахстана. Он родился в селе Мартук, Актюбинской области. В шестом классе он переехал в Московскую область.