Прямая трансляция боя за титул чемпиона мира WBC между Сергеем Деревянченко и Джермаллом Чарло

Поединок пройдет в американском Анкасвилле.

Фото: Boxe-mania.com ©
Новости спорта Бокс
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Сегодня 12:04
26 сентября в США пройдет вечер бокса главным событием которого станет бой между действующим чемпионом мира в среднем весе по версии WBC американцем Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО) и претендентом Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО) из Украины, передает корреспондент Vesti.kz.

Накануне боксеры прошли обязательную процедуру взвешивания: американец на весах показал - 72,25 килограмма, украинец - 72,34.

В Казахстане в прямом эфире поединок покажет телеканал "Хабар". Начало трансляции 27 сентября в 07:00 утра по времени Нур-Султана. 

Добавим, что Деревянченко в последний раз выходил на ринг в октябре 2019 года. Тогда он судейским решением уступил казахстанцу Геннадию Головкину, который стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO.

Прямая трансляция боя Чарло - Деревянченко >>>>>>
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Деревянченко Сергей Чарло Джермалл Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий
Бокс
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Сегодня 12:04
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