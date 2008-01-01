В Казахстане покажут в прямом эфире бой за титул чемпиона WBC в весе Головкина

Поединок пройдет ранним утром 27 сентября по времени Нур-Султана.

Сергей Деревянченко (слева). Фото: Zimbio.com ©
Новости спорта Бокс
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Сегодня 16:55

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC между украинцем Сергеем Деревянченко и американцем Джермаллом Чарло в прямом эфире покажет телеканал "Хабар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вечер бокса пройдет 26 сентября в США, прямая трансляция в Казахстане начнется 27 сентября в 07:00 часов по времени Нур-Султана. 



Чарло является действующим чемпионом мира в среднем весе по версии WBC. Отметим, что Деревянченко в последний раз выходил на ринг в октябре 2019 года. Тогда он судейским решением уступил казахстанцу Геннадию Головкину, который стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO. 

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Деревянченко Сергей Чарло Джермалл Головкин Геннадий
Бокс
1
Сегодня 16:55
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