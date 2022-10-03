Первая ракетка мира отказалась от участия в Кубке Билли Джинн Кинг

Первая ракетка мира полька Ига Швентек не будет выступать в Кубке Билли Джин Кинг, сообщает "Р-Спорт". Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг пройдет в Глазго (Шотландия) с 8 по 13 ноября и стартует всего через день после окончания Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Форт-Уэрте (США), куда Швентек квалифицировалась.



"После долгих раздумий и обсуждения с командой я решила, что не сыграю на Кубке Билли Джин Кинг в Глазго. Мне грустно от этого. Очень сожалею, так как играю за сборную Польши везде, где это возможно, и всегда выкладываюсь по полной. Я разочарована тем, что теннисные чиновники не пришли к соглашению относительно календаря турниров, оставив нам только один день на перелет в другой часовой пояс. Это небезопасно для здоровья и может привести к травмам. Это непростая ситуация не только для игроков, но и для болельщиков", - написала теннисистка в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Отметим, что сборная Польши сыграет в одной группе с командами США и Чехии. Также на турнире выступит сборная Казахстана, которая сразится с соперницами из Испании и Великобритании.