Экс-тренер сборной Казахстана по биатлону возглавил команду России

В Казахстане он успел поработать еще консультантом.

Валерий Польховский. Фото: СБР©
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Сегодня 21:27
Главным тренером сборной России по биатлону назначен Валерий Польховский, ранее работавший с командой Казахстана.

Как сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР), кандидатуру 67-летнего специалиста утвердил министр спорта РФ Олег Матыцин. С декабря 2019 года Польховский работал вице-президентом СБР по организации деятельности сборных команд. 

В сезоне-2015/16 Польховский был тренером-консультантом сборной Казахстана, а с мая 2017 по апрель 2018 года - главным тренером. В 2016 году он возглавлял сборную Беларуси. С 2001 по 2007 Польховский был старшим тренером женской сборной России, а в 2011-м - главным тренером национальной команды.
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Зимние виды спорта Биатлон
0
Сегодня 21:27
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