Главным тренером сборной России по биатлону назначен Валерий Польховский
, ранее работавший с командой Казахстана.
Как сообщает официальный сайт
Союза биатлонистов России (СБР), кандидатуру 67-летнего специалиста утвердил министр спорта РФ Олег Матыцин
. С декабря 2019 года Польховский работал вице-президентом СБР по организации деятельности сборных команд.
В сезоне-2015/16 Польховский был тренером-консультантом сборной Казахстана, а с мая 2017 по апрель 2018 года - главным тренером. В 2016 году он возглавлял сборную Беларуси. С 2001 по 2007 Польховский был старшим тренером женской сборной России, а в 2011-м - главным тренером национальной команды.