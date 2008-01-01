Ассист баскетболиста "Астаны" претендует на звание лучшего паса десятилетия по версии FIBA

Проголосовать за казахстанца можно на официальном сайте Международной федерации баскетбола.

Рустам Мурзагалиев. Фото: Legalbet.kz ©
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Вчера 23:50
Международная федерация баскетбола (FIBA) запустила голосование по определению лучшего паса десятилетия. В нем участвует игрок БК "Астана" и сборной Казахстана Рустам Мурзагалиев, передает корреспондент Vesti.kz.

По правилам голосования, восемь претендентов разбили на четвертьфинальные пары. Тот, за кого проголосует больше всего болельщиков, пройдет дальше.

FIBA номинировала ассист Мурзагалиева, который он исполнил в 2017-м году на Кубке Азии в матче против Ливана. Его соперником по четвертьфиналу стал звезда НБА Деррик Роуз и его пас на чемпионате мира-2014.

Проголосовать за Мурзагалиева можно здесь.  
Метки:
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0
Вчера 23:50
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