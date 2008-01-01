Ассист баскетболиста "Астаны" претендует на звание лучшего паса десятилетия по версии FIBA

Международная федерация баскетбола (FIBA) запустила голосование по определению лучшего паса десятилетия. В нем участвует игрок БК "Астана
" и сборной Казахстана Рустам Мурзагалиев
, передает корреспондент Vesti.kz
.
По правилам голосования, восемь претендентов разбили на четвертьфинальные пары. Тот, за кого проголосует больше всего болельщиков, пройдет дальше.
FIBA номинировала ассист Мурзагалиева, который он исполнил в 2017-м году на Кубке Азии в матче против Ливана. Его соперником по четвертьфиналу стал звезда НБА Деррик Роуз и его пас на чемпионате мира-2014.
Проголосовать за Мурзагалиева можно здесь
.