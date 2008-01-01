Самый дорогой баскетболист Европы заразился коронавирусом

Тяжелый форвард "Барселоны
" Никола Миротич
заразился коронавирусом, сообщает "Чемпионат".
Миротич объявил, что чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции. Баскетболист пропустит матч 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги с "Валенсией".
Ранее положительные тесты на коронавирус в "Барселоне" сдали главный тренер Шарунас Ясикявичюс и его помощник Дарюс Масколюнас. Главный тренер команды вылечился менее чем через две недели после заражения.
Миротич, получающий рекордные для европейского баскетбола 5,4 миллиона долларов в год, недавно продлил контракт с "Барселоной" до 2025 года.
Добавим, что ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился
футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду
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