Самый дорогой баскетболист Европы заразился коронавирусом

Он находится на самоизоляции и пропустит несколько игр своей команды.

Никола Миротич. Фото: Slumdank.ru ©
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Сегодня 23:18
Тяжелый форвард "Барселоны" Никола Миротич заразился коронавирусом, сообщает "Чемпионат".

Миротич объявил, что чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции. Баскетболист пропустит матч 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги с "Валенсией".

Ранее положительные тесты на коронавирус в "Барселоне" сдали главный тренер Шарунас Ясикявичюс и его помощник Дарюс Масколюнас. Главный тренер команды вылечился менее чем через две недели после заражения.

Миротич, получающий рекордные для европейского баскетбола 5,4 миллиона долларов  в год, недавно продлил контракт с "Барселоной" до 2025 года.

Добавим, что ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Метки:
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Сегодня 23:18
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