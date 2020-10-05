В США продали часть паркета с прощального матча Коби Брайанта

Часть паркетного пола, на котором погибший в крушении вертолета пятикратный чемпион НБА Коби Брайант
провел свой последний матч, продана на аукционе за 631 200 долларов, сообщает "Р-Спорт
". 10% от выплаченной суммы будет перечислено в благотворительный фонд.
В ноябре 2015 года Брайант объявил о завершении карьеры по окончании сезона. В своей последней игре 13 апреля 2016 года в матче НБА против "Юты" Брайант набрал 60 очков. На паркете в знак прощания с игроком были нанесены цифры 8 и 24 (номера, под которыми выступал Брайант).
В конце матча "Черная мамба" написал своя имя внутри числа 8. Именно эта часть паркетного пола повторно выставлена на аукцион. В первый раз ее продали за 179 100 долларов через месяц после заключительного матча Брайанта.
Кобе Брайант погиб
в результате крушения вертолета в Калифорнии 26 января 2020 года. На борту также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек. Никто не выжил.