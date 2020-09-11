Стала известна дата старта нового сезона НБА

Нынешний сезон НБА еще не доигран, а СМИ узнали дату старта нового сезона, сообщает "Р-Спорт"
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Следующий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не стартует раньше Рождества (25 декабря). Об этом написал журналист The Athletic Шэмс Чарания в своем аккаунте в Twitter.
Офис НБА
уже проинформировал об этом совет управляющих ассоциации. Дата старта сезона-2020/21 пока не определена, драфт НБА планируется на 18 ноября.
Сезон НБА-2019/20, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, был возобновлен в августе и доигрывается в кампусе в Орландо. Матчи проходят без зрителей.