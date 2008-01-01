Большой удар по массовому спорту? Руководитель БК "Каспий" опасается, что чиновники в областях могут буквально понять послание Президента

Первого сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил
с ежегодным посланием к народу. Помимо важных социальных и экономических реформ, он коснулся и темы спорта. В частности, он обратил внимание на спортивный и творческий потенциал подрастающего поколения и заявил, что в условиях дефицита финансов нет смысла содержать спортивные профессиональные клубы полностью за государственный счет.
После этого обращения в интернете стали активно обсуждать вопрос необходимости спортивных клубов. Быть может, они не нужны вовсе и стоит сосредоточиться только на развитии массового и детского спорта? Директор мангистауского филиала Национальной федерации баскетбола РК и руководитель баскетбольного клуба "Каспий" Самсон Аракелян
на собственном примере знает, что массовый спорт и клубы тесно взаимосвязаны. Поэтому он опасается, что чиновники на местах буквально воспримут поручения Президента, что нанесет большой урон в первую очередь игровым видам спорта.
В интервью корреспонденту Vesti.kz
Аракелян объяснил, как развивал массовый спорт в своем регионе и почему госфинансирование играет в этом важную роль.
Ставка на местных
"Я занимаюсь как массовым спортом, так и профессиональным. Но мне повезло, я в маленьком регионе, в котором осуществляю и функцию главы Федерации и уже четвертый год как руководитель клуба, - рассказал Аракелян. - Я пришел и поставил задачу, довольно рискованную. Может быть, так как я из Актау, репутация у меня хорошая, есть доверие общественности и руководства области. Я в открытую сказал: мы будем проигрывать ближайшие 4-5 лет, но я буду заигрывать местных игроков. Что, в принципе, и произошло. В данный момент мы, наверное, единственный клуб в стране уровня Национальной лиги, укомплектованный более чем на 50 процентов игроками города, который клуб представляет. Я уже более десяти лет работаю в этом и, более того, не ограничиваюсь Казахстаном. У меня есть статус технического делегата FIBA, я работаю как представитель FIBA на играх национальных сборных на Ближнем Востоке (Ливан, Саудовская Аравия, Катар), Индии и Азии. В прошлом году три месяца провел в Китае, готовил их к проведению чемпионата мира по баскетболу. Когда я еду куда-то, смотрю не только на профессиональную составляющую, но и как развивается у наших соседей баскетбол".
Федерация занимается массовым спортом, клуб - помогает
"Здесь надо объяснить, буду говорить только о своем опыте, о том, как это происходит в Актау. Но я уверен, что точно так же все может происходить и в любом другом городе.
Начнем с того, что 12 лет назад в Актау не было профессионального баскетбола, не было федерации. Было мнение, что этот регион более заточен под борьбу, бокс, единоборства. Но параллельно, открыв и федерацию, и клуб, мы получили следующую возможность: федерация занимается массовым спортом, то есть школьным баскетболом. Спонсор на протяжении 12 лет помогал нам делать школьную лигу. И это как раз та самая "масса". Но чтобы они оставались в спорте и продолжали им заниматься, чтобы это не заканчивалось вместе с окончанием школьных уроков, для ребенка, для подростка очень важна цель и какая-то ролевая модель. И очень важен хороший специалист и тренер. Я могу вам стопроцентно сказать, что все, кто играет у нас в клубе, и почти все мастера спорта и все, кто играет за национальные сборные Казахстана, - это выходцы из нашей школьной лиги.
Но дело в том, чем профессиональный клуб может помогать. Клуб может оплачивать хороших тренеров. Чтобы развивать спорт и оставлять детей, это не секрет, тренера с неба не падают. В основном мы привлекаем их, и только через 5-6 лет у нас появляются свои тренера. В данном случае тренер - это как раз тот магнит, который удерживает вот эту молодежь".
С исчезновением клубов пострадает юниорский спорт
"У меня была возможность делать анализ, так как я все равно занимаюсь еще и скаутингом. У нас исторически в Казахстане очень продуктивные регионы были северные. Там были рослые ребята, Усть-Каменогорск, Костанай - вообще кузница кадров, Петропавловск. Последние лет пять я вижу, что есть хорошие ребята. Есть 14-15 летние игроки, но многие из них уезжают в Россию. Им там предлагают в университетах стипендию, предлагают играть. А, например, Усть-Каменогорск - это город, где нет профессионального клуба. Родители понимают: что в итоге может дать ДЮСШ? И эти ребята либо уходят и меняют профессию, либо уезжают в Россию. У нас в данном случае выстроена система со школьной скамьи.
С девятого класса клуб обеспечивает игроку какую-то минимальную зарплату, договаривается с университетом, и у молодежи уже есть какой-то план на ближайшие 10 лет. Они знают, что будут обучаться в университете, получат квалификацию по физической культуре. И они знают, что смогут что-то заработать и заниматься любимым делом. Без клуба это невозможно. Тем более в данный момент во всех игровых видах именно содержание членов национальных сборных полностью ложится на плечи клубов. Убрав клубы, мы можем потерять и юниорский спорт тоже. Самое главное - мотивация. Возможность увидеть ребенку, к чему он может прийти: к славе, деньгам, опыту, возможности играть за сборную".
Нужны клубы, работающие на развитие молодежи
"Следующий вопрос, конечно же, финансирование. Здесь я согласен, сравнивать финансирование футбола и баскетбола - в десятки, а может, и в сотни раз разнятся бюджеты. Этот вопрос необходимо пересматривать и ставить какие-то задачи и понять, зачем нам вообще нужен профессиональный клуб. Как бы пафосно с моей стороны ни прозвучало, но моя задача такая: я пришел, и после меня должно остаться от 5 до 10 игроков из Актау, которые попадут в сборную. Справлюсь с этим - супер. Нет - я хотя бы попытался. Для меня, на самом деле, победа в чемпионате Казахстана - не приоритет. Нужны такие клубы, которые работают на развитие молодежи. И, конечно же, у нас есть клубы, которые представляют Казахстан на международной арене. БК "Астана", ХК "Барыс" - им необходимы победы и привлечение внимания болельщиков. Если мы полностью сейчас уберем государственное финансирование, мы будем не готовы к этому.
"Я работаю со спонсорами, они могут поддерживать детские проекты. Но, к сожалению, никаких льгот по налогам они не получают. Та же самая нефтяная компания, которая платит налоги под миллиард в год, они с удовольствием готовы мне выделить 150-200 миллионов, если им эти деньги простят или сделают какие-то налоговые льготы. Я опять же говорю на примере своего региона - мой регион это нефть и газ. Все основные компании - "Казмунайгаз", "Озенмунайгаз" и так далее - они вообще не имеют права оказывать напрямую спонсорскую помощь, их деньги уходят в "Самрук-Казына". Здесь тоже появляются большие сложности для того, чтобы нам существовать без бюджета области".
Кредитование в области спорта
"Я неоднократно говорил, что мы обязательно должны перейти на самоокупаемость. Можно сделать какой-то график в десять лет, и каждый год мы какую-то часть от бюджета должны перекидывать на привлеченные средства. Но для этого нам необходима помощь в таком деле, как предпринимательство в сфере оказания спортивных услуг. Мне будет очень сложно взять сейчас кредит в 200 миллионов тенге, построить на них зал и начинать там коммерческую деятельность. Это очень рискованно сейчас. Вот если была бы программа, которая давала бы поддержку в социальном предпринимательстве, предпринимательстве спортивной деятельности или возможность получить госзаказ по развитию массового спорта от местного акимата.
Попробую объяснить проще. Вот я вложил 200 миллионов - акимат мне гарантирует, что если я построил зал, запустил его, привез специалистов и так далее, он мне в течение 5-10 лет будет выделять средства на то, чтобы я вел группы детские, взрослые, физкультурные. Я бы тогда пошел на этот шаг, взял кредит и развивал спорт в регионе".
На воспитание спортсмена нужно 10 лет
"Сейчас, даже если бы не было пандемии, никто не может ничего гарантировать. И вообще система государственная завязана только на одном календарном годе. Тебе дают деньги на год - будь добр. Что будет в следующем году, что будет через пять лет - непонятно. И ни одному виду спорта невозможно думать с календарем в один год. Мы очень сильно рискуем. Чтобы воспитать спортсмена в игровом виде, нужно 10 лет. И делая ставку на молодежь, а не на результат, я сильно рискую. Потому что ко мне, может быть, завтра придет новый руководитель области, посмотрит на турнирную таблицу, где "Каспий" на последнем месте. И скажет мне: "Нерационально используешь ты, Самсон, деньги".
"Мне повезло, сошлись звезды, я имел какую-то популярность в городе, после всех фестивалей и строительства игровой площадки на берегу моря ко мне есть определенная лояльность. Я могу позволить себе где-то говорить, что мы должны развивать. Мне кажется, ни у одного директора клуба в других регионах нет такой возможности. В любом случае это единственная возможность что-то получить через 10 лет".
Инвестиции в молодежь
"Эту модель я видел в Ливане, Новой Зеландии, Японии. Эти страны, которые я перечислил, даже Иран - их подготовка молодых спортсменов заточена на то, чтобы лучшие смогли поступить в американские или европейские колледжи. При этом условии мы получаем абсолютно другого качества опыт, и эти ребята будут иметь возможность, вернувшись в Казахстан с нашим паспортом, конкурировать и быть атлетом другого уровня.
Если бы не пандемия, в одном нашем игроке уже потенциально заинтересованы школы, я бы его отправил, чтобы он закончил среднюю школу и готовился к поступлению в колледж. И здесь много возможностей для того, чтобы выращивать. Уровень баскетбола в Азии очень сильно отличается от уровня в Европе и в Америке. А так как наша Федерация относится к Азии, у наших игроков большие шансы попасть в азиатские клубы".
Несерьезное отношение к спорту со стороны образования
"У нас просто катастрофически слабое и несерьезное отношение к спорту со стороны образования. К 15 годам, если у ребенка не было хорошего учителя физкультуры или ДЮСШ, из него мало что получится. Все, что делают Новая Зеландия, Австралия и все остальные страны, - они делают это на уровне школ. В Новой Зеландии, допустим, на один город есть около 40 тренеров. У школ идеальные красивые залы, и уже после школы дети готовы куда-то поступать. Я больше скажу, им даже не нужны какие-то гранты или программы. В них будут заинтересованы, потому что они хорошие игроки, а не потому, что за них кто-то оплатит учебу. В этом дело. А у нас очень сложно развивать массовый спорт, если у тебя просто не хватает учителей физкультуры, залов и фантазии, как делать.
Почему проект школьной лиги, который у меня есть, такой успешный? Потому что я взял на себя функцию, которую в принципе должны исполнять органы образования. Я за счет спонсоров платил зарплату физрукам, чтобы они приходили по субботам и воскресеньям. Полностью покупал экипировку, лучших игроков приглашал в ДЮСШ, дополнительно мотивировал. Все это дало возможность удержать ребенка в спорте. У нас образование, возможно, это такая политика, и это, конечно, важно, но оно направлено только на обучение. Не на спорт. Еще один из вариантов, где клуб может посодействовать. Можно проводить конкурсы и передавать школьный спорт на управление федерациям баскетбола или профессиональным организациям. Сегодня у меня уже спонсор не может мне помогать. Пандемия, падение цен на нефть и так далее. Эти деньги, условно 15 миллионов тенге в год на 400 детей, - думаю, это небольшие траты для школ, тем более у них есть свои залы. И этот проект может продолжаться, ничего не мешает. Я могу участвовать в конкурсе, и клуб может это делать. У меня есть судьи, инвентарь, тренера".
Без спорта не останемся
"Нужно быть оптимистом. Я не думаю, что человечество откажется от музыки, кино, спорта. Сейчас я боюсь, что кто-то воспримет все директивы буквально и обрушат то, к чему мы шли десять лет. А через год или два, когда мы все вернемся к нормальной жизни, нам придется все, что мы сделали, начинать снова. Мы продолжаем заниматься, делать все, что возможно. Есть проблемы, но я так скажу: ничего критичного. Занимаемся на улице. Недавно делали закрытый, без зрителей турнир. Никого не потеряли, народу зарегистрировалось очень много. Это одно из развлечений, не думаю, что это пропадет и мы останемся без спорта".
Добавим, что, помимо мужской команды национальной лиги, у "Каспия" есть и женский клуб, также в основном составленный из местных воспитанниц. Перед новым сезоном мужскую команду снова возглавил российский специалист Михаил Карпенко, ранее уже работавший в Актау. Между своими приходами наставник успел поработать главным тренером БК "Астана" и сборной Казахстана.
Несмотря на некоторую неопределенность из-за пандемии коронавируса, в Актау ставят амбициозные цели на новый сезон. А модель взаимодействия профессионального клуба и массового спорта, созданная здесь, уже доказала свою успешность и является отличным примером для других регионов Казахстана.
Фото: БК "Каспий"©