Большой удар по массовому спорту? Руководитель БК "Каспий" опасается, что чиновники в областях могут буквально понять послание Президента

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Первого сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаеввыступил с ежегодным посланием к народу. Помимо важных социальных и экономических реформ, он коснулся и темы спорта. В частности, он обратил внимание на спортивный и творческий потенциал подрастающего поколения и заявил, что в условиях дефицита финансов нет смысла содержать спортивные профессиональные клубы полностью за государственный счет.
После этого обращения в интернете стали активно обсуждать вопрос необходимости спортивных клубов. Быть может, они не нужны вовсе и стоит сосредоточиться только на развитии массового и детского спорта? Директор мангистауского филиала Национальной федерации баскетбола РК и руководитель баскетбольного клуба "Каспий" Самсон Аракелян на собственном примере знает, что массовый спорт и клубы тесно взаимосвязаны. Поэтому он опасается, что чиновники на местах буквально воспримут поручения Президента, что нанесет большой урон в первую очередь игровым видам спорта.
В интервью корреспонденту Vesti.kz Аракелян объяснил, как развивал массовый спорт в своем регионе и почему госфинансирование играет в этом важную роль.
Ставка на местных
"Я занимаюсь как массовым спортом, так и профессиональным. Но мне повезло, я в маленьком регионе, в котором осуществляю и функцию главы Федерации и уже четвертый год как руководитель клуба, - рассказал Аракелян. - Я пришел и поставил задачу, довольно рискованную. Может быть, так как я из Актау, репутация у меня хорошая, есть доверие общественности и руководства области. Я в открытую сказал: мы будем проигрывать ближайшие 4-5 лет, но я буду заигрывать местных игроков. Что, в принципе, и произошло. В данный момент мы, наверное, единственный клуб в стране уровня Национальной лиги, укомплектованный более чем на 50 процентов игроками города, который клуб представляет. Я уже более десяти лет работаю в этом и, более того, не ограничиваюсь Казахстаном. У меня есть статус технического делегата FIBA, я работаю как представитель FIBA на играх национальных сборных на Ближнем Востоке (Ливан, Саудовская Аравия, Катар), Индии и Азии. В прошлом году три месяца провел в Китае, готовил их к проведению чемпионата мира по баскетболу. Когда я еду куда-то, смотрю не только на профессиональную составляющую, но и как развивается у наших соседей баскетбол".
Федерация занимается массовым спортом, клуб - помогает
"Здесь надо объяснить, буду говорить только о своем опыте, о том, как это происходит в Актау. Но я уверен, что точно так же все может происходить и в любом другом городе.
Начнем с того, что 12 лет назад в Актау не было профессионального баскетбола, не было федерации. Было мнение, что этот регион более заточен под борьбу, бокс, единоборства. Но параллельно, открыв и федерацию, и клуб, мы получили следующую возможность: федерация занимается массовым спортом, то есть школьным баскетболом. Спонсор на протяжении 12 лет помогал нам делать школьную лигу. И это как раз та самая "масса". Но чтобы они оставались в спорте и продолжали им заниматься, чтобы это не заканчивалось вместе с окончанием школьных уроков, для ребенка, для подростка очень важна цель и какая-то ролевая модель. И очень важен хороший специалист и тренер. Я могу вам стопроцентно сказать, что все, кто играет у нас в клубе, и почти все мастера спорта и все, кто играет за национальные сборные Казахстана, - это выходцы из нашей школьной лиги.
Но дело в том, чем профессиональный клуб может помогать. Клуб может оплачивать хороших тренеров. Чтобы развивать спорт и оставлять детей, это не секрет, тренера с неба не падают. В основном мы привлекаем их, и только через 5-6 лет у нас появляются свои тренера. В данном случае тренер - это как раз тот магнит, который удерживает вот эту молодежь".
С исчезновением клубов пострадает юниорский спорт
"У меня была возможность делать анализ, так как я все равно занимаюсь еще и скаутингом. У нас исторически в Казахстане очень продуктивные регионы были северные. Там были рослые ребята, Усть-Каменогорск, Костанай - вообще кузница кадров, Петропавловск. Последние лет пять я вижу, что есть хорошие ребята. Есть 14-15 летние игроки, но многие из них уезжают в Россию. Им там предлагают в университетах стипендию, предлагают играть. А, например, Усть-Каменогорск - это город, где нет профессионального клуба. Родители понимают: что в итоге может дать ДЮСШ? И эти ребята либо уходят и меняют профессию, либо уезжают в Россию. У нас в данном случае выстроена система со школьной скамьи.
С девятого класса клуб обеспечивает игроку какую-то минимальную зарплату, договаривается с университетом, и у молодежи уже есть какой-то план на ближайшие 10 лет. Они знают, что будут обучаться в университете, получат квалификацию по физической культуре. И они знают, что смогут что-то заработать и заниматься любимым делом. Без клуба это невозможно. Тем более в данный момент во всех игровых видах именно содержание членов национальных сборных полностью ложится на плечи клубов. Убрав клубы, мы можем потерять и юниорский спорт тоже. Самое главное - мотивация. Возможность увидеть ребенку, к чему он может прийти: к славе, деньгам, опыту, возможности играть за сборную".
Нужны клубы, работающие на развитие молодежи
"Следующий вопрос, конечно же, финансирование. Здесь я согласен, сравнивать финансирование футбола и баскетбола - в десятки, а может, и в сотни раз разнятся бюджеты. Этот вопрос необходимо пересматривать и ставить какие-то задачи и понять, зачем нам вообще нужен профессиональный клуб. Как бы пафосно с моей стороны ни прозвучало, но моя задача такая: я пришел, и после меня должно остаться от 5 до 10 игроков из Актау, которые попадут в сборную. Справлюсь с этим - супер. Нет - я хотя бы попытался. Для меня, на самом деле, победа в чемпионате Казахстана - не приоритет. Нужны такие клубы, которые работают на развитие молодежи. И, конечно же, у нас есть клубы, которые представляют Казахстан на международной арене. БК "Астана", ХК "Барыс" - им необходимы победы и привлечение внимания болельщиков. Если мы полностью сейчас уберем государственное финансирование, мы будем не готовы к этому.
"Я работаю со спонсорами, они могут поддерживать детские проекты. Но, к сожалению, никаких льгот по налогам они не получают. Та же самая нефтяная компания, которая платит налоги под миллиард в год, они с удовольствием готовы мне выделить 150-200 миллионов, если им эти деньги простят или сделают какие-то налоговые льготы. Я опять же говорю на примере своего региона - мой регион это нефть и газ. Все основные компании - "Казмунайгаз", "Озенмунайгаз" и так далее - они вообще не имеют права оказывать напрямую спонсорскую помощь, их деньги уходят в "Самрук-Казына". Здесь тоже появляются большие сложности для того, чтобы нам существовать без бюджета области".
Кредитование в области спорта
"Я неоднократно говорил, что мы обязательно должны перейти на самоокупаемость. Можно сделать какой-то график в десять лет, и каждый год мы какую-то часть от бюджета должны перекидывать на привлеченные средства. Но для этого нам необходима помощь в таком деле, как предпринимательство в сфере оказания спортивных услуг. Мне будет очень сложно взять сейчас кредит в 200 миллионов тенге, построить на них зал и начинать там коммерческую деятельность. Это очень рискованно сейчас. Вот если была бы программа, которая давала бы поддержку в социальном предпринимательстве, предпринимательстве спортивной деятельности или возможность получить госзаказ по развитию массового спорта от местного акимата.
Попробую объяснить проще. Вот я вложил 200 миллионов - акимат мне гарантирует, что если я построил зал, запустил его, привез специалистов и так далее, он мне в течение 5-10 лет будет выделять средства на то, чтобы я вел группы детские, взрослые, физкультурные. Я бы тогда пошел на этот шаг, взял кредит и развивал спорт в регионе".
На воспитание спортсмена нужно 10 лет
"Сейчас, даже если бы не было пандемии, никто не может ничего гарантировать. И вообще система государственная завязана только на одном календарном годе. Тебе дают деньги на год - будь добр. Что будет в следующем году, что будет через пять лет - непонятно. И ни одному виду спорта невозможно думать с календарем в один год. Мы очень сильно рискуем. Чтобы воспитать спортсмена в игровом виде, нужно 10 лет. И делая ставку на молодежь, а не на результат, я сильно рискую. Потому что ко мне, может быть, завтра придет новый руководитель области, посмотрит на турнирную таблицу, где "Каспий" на последнем месте. И скажет мне: "Нерационально используешь ты, Самсон, деньги".
"Мне повезло, сошлись звезды, я имел какую-то популярность в городе, после всех фестивалей и строительства игровой площадки на берегу моря ко мне есть определенная лояльность. Я могу позволить себе где-то говорить, что мы должны развивать. Мне кажется, ни у одного директора клуба в других регионах нет такой возможности. В любом случае это единственная возможность что-то получить через 10 лет".
Инвестиции в молодежь
"Эту модель я видел в Ливане, Новой Зеландии, Японии. Эти страны, которые я перечислил, даже Иран - их подготовка молодых спортсменов заточена на то, чтобы лучшие смогли поступить в американские или европейские колледжи. При этом условии мы получаем абсолютно другого качества опыт, и эти ребята будут иметь возможность, вернувшись в Казахстан с нашим паспортом, конкурировать и быть атлетом другого уровня.
Если бы не пандемия, в одном нашем игроке уже потенциально заинтересованы школы, я бы его отправил, чтобы он закончил среднюю школу и готовился к поступлению в колледж. И здесь много возможностей для того, чтобы выращивать. Уровень баскетбола в Азии очень сильно отличается от уровня в Европе и в Америке. А так как наша Федерация относится к Азии, у наших игроков большие шансы попасть в азиатские клубы".
Несерьезное отношение к спорту со стороны образования
"У нас просто катастрофически слабое и несерьезное отношение к спорту со стороны образования. К 15 годам, если у ребенка не было хорошего учителя физкультуры или ДЮСШ, из него мало что получится. Все, что делают Новая Зеландия, Австралия и все остальные страны, - они делают это на уровне школ. В Новой Зеландии, допустим, на один город есть около 40 тренеров. У школ идеальные красивые залы, и уже после школы дети готовы куда-то поступать. Я больше скажу, им даже не нужны какие-то гранты или программы. В них будут заинтересованы, потому что они хорошие игроки, а не потому, что за них кто-то оплатит учебу. В этом дело. А у нас очень сложно развивать массовый спорт, если у тебя просто не хватает учителей физкультуры, залов и фантазии, как делать.
Почему проект школьной лиги, который у меня есть, такой успешный? Потому что я взял на себя функцию, которую в принципе должны исполнять органы образования. Я за счет спонсоров платил зарплату физрукам, чтобы они приходили по субботам и воскресеньям. Полностью покупал экипировку, лучших игроков приглашал в ДЮСШ, дополнительно мотивировал. Все это дало возможность удержать ребенка в спорте. У нас образование, возможно, это такая политика, и это, конечно, важно, но оно направлено только на обучение. Не на спорт. Еще один из вариантов, где клуб может посодействовать. Можно проводить конкурсы и передавать школьный спорт на управление федерациям баскетбола или профессиональным организациям. Сегодня у меня уже спонсор не может мне помогать. Пандемия, падение цен на нефть и так далее. Эти деньги, условно 15 миллионов тенге в год на 400 детей, - думаю, это небольшие траты для школ, тем более у них есть свои залы. И этот проект может продолжаться, ничего не мешает. Я могу участвовать в конкурсе, и клуб может это делать. У меня есть судьи, инвентарь, тренера".
Без спорта не останемся
"Нужно быть оптимистом. Я не думаю, что человечество откажется от музыки, кино, спорта. Сейчас я боюсь, что кто-то воспримет все директивы буквально и обрушат то, к чему мы шли десять лет. А через год или два, когда мы все вернемся к нормальной жизни, нам придется все, что мы сделали, начинать снова. Мы продолжаем заниматься, делать все, что возможно. Есть проблемы, но я так скажу: ничего критичного. Занимаемся на улице. Недавно делали закрытый, без зрителей турнир. Никого не потеряли, народу зарегистрировалось очень много. Это одно из развлечений, не думаю, что это пропадет и мы останемся без спорта".
Добавим, что, помимо мужской команды национальной лиги, у "Каспия" есть и женский клуб, также в основном составленный из местных воспитанниц. Перед новым сезоном мужскую команду снова возглавил российский специалист Михаил Карпенко, ранее уже работавший в Актау. Между своими приходами наставник успел поработать главным тренером БК "Астана" и сборной Казахстана.
Несмотря на некоторую неопределенность из-за пандемии коронавируса, в Актау ставят амбициозные цели на новый сезон. А модель взаимодействия профессионального клуба и массового спорта, созданная здесь, уже доказала свою успешность и является отличным примером для других регионов Казахстана.