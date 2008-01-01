Немецкий клуб уволил баскетболиста за распространение теорий заговора о коронавирусе

Немецкий баскетбольный клуб "Телеком Баскетс" расторг контракт с игроком Джошико Сайбу, передают РИА Новости. Причиной стало распространение теорий заговора о коронавирусной инфекции.

30-летнего баскетболиста уволили без предварительного уведомления. В клубе обосновали решение "нарушением правил действующего трудового договора с профессиональным спортсменом". Президент "Телеком Баскетс" Вольфганг Видлих сказал, что в клубе не могут нести ответственность за постоянный риск заражения, который несет Сайбу для его партнеров по команде и игроков соперников.

Отмечается, что спортсмен распространял теории заговора о COVID-19 в своих социальных сетях в последние недели, а в субботу немецкий игрок принял участие в демонстрации против коронавируса в Берлине, нарушив правила безопасности.