Тренер бейсбольной команды встретил игроков нацистским приветствием

У него нашлось объяснение этому поступку.

Фото: кадр из видео
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Сегодня 11:33
Член тренерского штаба бейсбольного клуба "Окленд Атлетикс" Райан Кристенсон вскинул руку в нацистском приветствии перед игроками, сообщает Eurosport.

По словам Кристенсона, он должен был выставить локоть, приветствуя игроков, но замешкался, пытаясь соблюсти социальную дистанцию. Из-за этого у него и получится нацистский жест.
"То, что я сделал, непростительно. Я глубоко раскаиваюсь", - заявил специалист.

В прошедшей игре "Окленд Атлетикс" переиграли "Техас Рейнджерс" со счетом 6:4. В прошлом сезоне победителем Мировой серии стал клуб "Вашингтон Нэшионалс".
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Сегодня 11:33
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