В "Барысе" рассказали о старте УТС и наличии плана "Б" на худший сценарий

Пресс-секретарь "Барыса"
Евгений Акманов в прямом эфире телеканала "Матч" рассказал, что в скором времени столичный клуб приступит к предсезонным сборам. Его слова приводит "Шайба.kz"
.
- Не самая простая ситуация в Казахстане, где идет вторая волна эпидемии коронавируса. Какие новости от "Барыса"?
- У нас еще на две недели продлен карантин. Но в то же время хоккейный клуб "Барыс" получил разрешение на старт тренировочного процесса. На 3-4 августа у нас намечен медосмотр. Сейчас есть некоторые сложности с тем, чтобы вернуть в Казахстан игроков, которые находятся за рубежом. Но те ребята, которые имеют казахстанское гражданство, в том числе Никита Михайлис, Роман Старченко, Леонид Метальников и другие, они все в Астане и готовы.
- Представим самый худший сценарий - границы закрыты. Есть ли у команды план "Б"?
- На данный момент мы находимся в тесном сотрудничестве с государственными органами и следуем всем их рекомендациям. Не строим далеко идущих планов. Но, естественно, у нас имеются дополнительные опции, не могу раскрывать все подробности. Пока готовимся к тому, что выходим из отпуска 3-4 августа, проходим медицинские тесты, заселяемся на базу и начинаем подготовку к товарищеским матчам.
Напомним, что "Барыс" несколько раз переносил старт предсезонных сборов, которые планировались на середину июля. В одном из интервью главный тренер команды Юрий Михайлис отметил
, что новой ориентировочной датой для начала УТС является 10 августа. Между тем, карантинные меры, которые были введены в Казахстане до 3 августа, продлили еще на две недели.