Выигравший досрочно чемпионат "Формулы-1" Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на COVID-19, передает "Чемпионат". Он пропустит Гран-при Сахира в предстоящие выходные.

Льюис выиграл предыдущий Гран-при Бахрейна. В этом сезоне британец уже одержал досрочную победу в чемпионате и завоевал свой седьмой титул в "Королевских гонках".

По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошел легендарного немца по количеству побед в "Формуле-1". За эти достижения Хэмилтона предложили наградить рыцарским званием.