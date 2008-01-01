Выигравший досрочно чемпионат "Формулы-1" Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом

Он пропустит Гран-при.

Льюис Хэмилтон. Фото: essentiallysports.com©
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Сегодня 15:42

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на COVID-19, передает "Чемпионат". Он пропустит Гран-при Сахира в предстоящие выходные. 

Льюис выиграл предыдущий Гран-при Бахрейна. В этом сезоне британец уже одержал досрочную победу в чемпионате и завоевал свой седьмой титул в "Королевских гонках".

По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошел легендарного немца по количеству побед в "Формуле-1". За эти достижения Хэмилтона предложили наградить рыцарским званием.

Метки:
Формула-1 Коронавирус Шумахер Михаэль
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Сегодня 15:42
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