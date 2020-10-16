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Исторический этап "Формулы-1" отменили из-за коронавируса

В 2020-м году этап престижной гонки впервые должен был пройти в этой азиатской стране.

Исторический этап "Формулы-1" отменили из-за коронавируса
Фото: РИА Новости ©
Новости спорта Другие Автоспорт
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Этап чемпионата "Формулы-1" Гран-при Вьетнама в сезоне 2020 года не состоится из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса, сообщает "Р-Спорт".

Первый в истории Гран-при Вьетнама должен был пройти 3-5 апреля в Ханое, однако соревнования были перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В июле председатель народного комитета Ханоя Нгуен Дук Чунг заявил, что гонка может пройти в ноябре.

"Мы не можем принять самую захватывающую и престижную гоночную серию на планете во Вьетнаме в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Это было очень трудное решение для всех нас, но в итоге оно было единственным после тщательного изучения всех критериев безопасности, а также целесообразности проведения в текущих условиях", - завил исполнительный директор Гран-при Вьетнама Ле Нгок Чи.

Сезон "Формулы-1" из-за пандемии коронавируса стартовал только в июле.

 

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Метки:
Формула-1

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