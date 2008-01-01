Это не Джокович и не Надаль. Кто фаворит Итогового турнира АТР? Vesti.kz делают прогноз

Димаш Тулегенов

В это воскресенье в Лондоне стартует традиционный Итоговый турнир года АТР. Корреспондент Vesti.kz рассказал о составе участников и попытался выделить фаворитов грядущего турнира.



Начнем с того, что турнир ожидаемо пропустит Роджер Федерер. 39-летний швейцарец в этом году перенес две операции на колене, из-за чего не играл практически весь сезон.

Не восстановился Роджер и к Итоговому турниру. Лишь неделю назад Федерер вернулся на тренировочный корт.

Дебютировал Роджер на Итоговом турнире, на котором ежегодно сражаются восемь лучших теннисистов планеты, в далеком 2002 году. С тех пор швейцарец выступал в заключительном турнире года постоянно, за исключением 2016 и 2020 годов. В обоих случаях мешали серьезные травмы. Прямо сейчас Федерер является пятой ракеткой мира, даже несмотря на то, что не играл с января. Если бы не травма, то легендарный теннисист смог бы сыграть в Лондоне.

На турнир отправились: лидер мирового рейтинга из Сербии Новак Джокович (1), испанец Рафаэль Надаль (2), австриец Доминик Тим (3), россияне Даниил Медведев (4) и Андрей Рублев (8), представитель Греции Стефанос Циципас (6), Александр Зверев (7) из Германии, а также аргентинец Диего Шварцман (9).



Как обычно, начинаться турнир будет с группового этапа. В одной группе были объединены Джокович, Медведев, Зверев и Шварцман. В другом квартете сыграют Надаль, Тим, Циципас и Рублев. Двое лучших выйдут из группы, и затем состоятся перекрестные матчи: победитель одного квартета против вышедшего со второго места из другого.



Джокович после поражения от Надаля в финале "Ролан Гаррос" взял двухнедельный перерыв. На турнире в Вене Новак добрался лишь до четвертьфинала, где был разгромлен 25-летним итальянцем Лоренцо Сонего - 2:6, 1:6. Трудно оценивать форму Новака, особенно учитывая, что он отказался защищать титул на турнире серии Masters в Париже. Как объяснял сам лидер мирового рейтинга, ему надоели разъезды с постоянными строгими ограничениями. Из-за этого ментального истощения он и снялся с турнира в Париже.



Моменты с последнего матча Новака:







Шансы Надаля выглядят несколько лучше. 34-летний испанец сыграл в Париже и добрался до полуфинала, в котором проиграл Звереву. Сам Надаль признавался, что это далеко не самая любимая часть сезона для него. Во-первых, турниры проходят в помещении на харде, что уже не является сильной стороной Рафы, а во-вторых, Надаль сетует на отсутствие дополнительной энергии в последних турнирах года. Нельзя назвать Надаля главным фаворитом, но и не дать ему шанс язык не повернется. Как-никак, перед нами двадцатикратный чемпион турниров Большого Шлема.



Предлагаем вам насладиться лучшими розыгрышами в исполнении Рафы на Итоговых турнирах АТР:







Тим в этом году завоевал свой первый Шлем, выиграв US Open. Следом Доминик дошел до четвертьфинала на "Ролан Гаррос", где уступил Шварцману. Позже Тим поехал на домашний турнир в Вене, где в 1/4 финала проиграл Рублеву. Вчера стало известно, что Тим был признан спортсменом года в Австрии. Возможно, это сподвигнет его на новые достижения. Фаворитом турнира Доминика также назвать сложно.



Медведев сейчас в лучшей форме, которая была у него в этом году. На прошлой неделе он выиграл турнир в Париже, завоевав первый титул в сезоне. Недельная пауза должна пойти ему на пользу, а победа на Итоговом - это всегда большая мотивация. Скорее всего, главным фаворитом на титул логичнее назвать именно Даниила.



Циципас сейчас чувствует себя не в своей тарелке. Результаты 22-летнего грека говорят сами за себя. Ни в Вене, ни в Париже Стефанос не добрался даже до четвертьфинала. Последнее яркое выступление Стефаноса было на красном грунте "Ролан Гаррос" больше месяца назад, где он добрался до полуфинала и в пятисетовом триллере проиграл Джоковичу.







Зверев - объективно второй фаворит турнира. За последний месяц Александр выиграл два домашних турнира в Кельне, которые как раз проходили в закрытом помещении. После этого был крупный турнир в Париже, победа в котором также была близка. Зверев выиграл первый сет в финале у Медведева, но затем проиграл - 7:5, 4:6, 1:6. Самое интересное, что два главных по нашей версии фаворита сыграют друг с другом в стартовом матче. Матч Зверева и Медведева пройдет в ночь с понедельника на вторник.



Лучшие удары в исполнении Зверева:







Рублев тоже находится в хорошей форме. В октябре Андрей выиграл домашний турнир в Санкт-Петербурге, затем стал победителем соревнований в Вене. В Париже Рублев проиграл в 1/8 финала Стэну Вавринке. После небольшого перерыва Андрей возвращается на корт вновь. Стоит отметить, что Рублев - лидер по количеству завоеванных в этом году титулов, их у него пять.



В сентябре Шварцман на турнире в Риме раскатал короля грунта Надаля. На том турнире аргентинец дошел до финала, в котором проиграл Джоковичу. В полуфинале "Ролан Гаррос" Надаль взял у цепкого Шварцмана реванш. Следом был турнир в Кельне, где Диего удивил многих. Шварцман, являясь базовым грунтовиком, добрался до финала хардового турнира в закрытом помещении. В Париже же Диего дошел до четвертьфинала, в котором проиграл будущему чемпиону - Медведеву.



Тот самый великолепный матч против Надаля:







Список фаворитов по версии Vesti.kz:



1. Даниил Медведев;

2. Александр Зверев;

3. Андрей Рублев;

4. Рафаэль Надаль;

5. Новак Джокович;

6. Доминик Тим;

7. Диего Шварцман;

8. Стефанос Циципас.



Итоговый турнир года пройдет с 15 по 22 ноября.