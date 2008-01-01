Это не Джокович и не Надаль. Кто фаворит Итогового турнира АТР? Vesti.kz делают прогноз

В это воскресенье в Лондоне стартует традиционный Итоговый турнир года АТР. Корреспондент Vesti.kz рассказал о составе участников и попытался выделить фаворитов грядущего турнира.
Начнем с того, что турнир ожидаемо пропустит Роджер Федерер. 39-летний швейцарец в этом году перенес две операции на колене, из-за чего не играл практически весь сезон.
Не восстановился Роджер и к Итоговому турниру. Лишь неделю назад Федерер вернулся на тренировочный корт.
Дебютировал Роджер на Итоговом турнире, на котором ежегодно сражаются восемь лучших теннисистов планеты, в далеком 2002 году. С тех пор швейцарец выступал в заключительном турнире года постоянно, за исключением 2016 и 2020 годов. В обоих случаях мешали серьезные травмы. Прямо сейчас Федерер является пятой ракеткой мира, даже несмотря на то, что не играл с января. Если бы не травма, то легендарный теннисист смог бы сыграть в Лондоне.
Как обычно, начинаться турнир будет с группового этапа. В одной группе были объединены Джокович, Медведев, Зверев и Шварцман. В другом квартете сыграют Надаль, Тим, Циципас и Рублев. Двое лучших выйдут из группы, и затем состоятся перекрестные матчи: победитель одного квартета против вышедшего со второго места из другого.
Моменты с последнего матча Новака:
Шансы Надаля выглядят несколько лучше. 34-летний испанец сыграл в Париже и добрался до полуфинала, в котором проиграл Звереву. Сам Надаль признавался, что это далеко не самая любимая часть сезона для него. Во-первых, турниры проходят в помещении на харде, что уже не является сильной стороной Рафы, а во-вторых, Надаль сетует на отсутствие дополнительной энергии в последних турнирах года. Нельзя назвать Надаля главным фаворитом, но и не дать ему шанс язык не повернется. Как-никак, перед нами двадцатикратный чемпион турниров Большого Шлема.
Предлагаем вам насладиться лучшими розыгрышами в исполнении Рафы на Итоговых турнирах АТР:
Тим в этом году завоевал свой первый Шлем, выиграв US Open. Следом Доминик дошел до четвертьфинала на "Ролан Гаррос", где уступил Шварцману. Позже Тим поехал на домашний турнир в Вене, где в 1/4 финала проиграл Рублеву. Вчера стало известно, что Тим был признан спортсменом года в Австрии. Возможно, это сподвигнет его на новые достижения. Фаворитом турнира Доминика также назвать сложно.
Зверев - объективно второй фаворит турнира. За последний месяц Александр выиграл два домашних турнира в Кельне, которые как раз проходили в закрытом помещении. После этого был крупный турнир в Париже, победа в котором также была близка. Зверев выиграл первый сет в финале у Медведева, но затем проиграл - 7:5, 4:6, 1:6. Самое интересное, что два главных по нашей версии фаворита сыграют друг с другом в стартовом матче. Матч Зверева и Медведева пройдет в ночь с понедельника на вторник.
Лучшие удары в исполнении Зверева:
Рублев тоже находится в хорошей форме. В октябре Андрей выиграл домашний турнир в Санкт-Петербурге, затем стал победителем соревнований в Вене. В Париже Рублев проиграл в 1/8 финала Стэну Вавринке. После небольшого перерыва Андрей возвращается на корт вновь. Стоит отметить, что Рублев - лидер по количеству завоеванных в этом году титулов, их у него пять.
Тот самый великолепный матч против Надаля:
Список фаворитов по версии Vesti.kz:
1. Даниил Медведев;
2. Александр Зверев;
3. Андрей Рублев;
4. Рафаэль Надаль;
5. Новак Джокович;
6. Доминик Тим;
7. Диего Шварцман;
8. Стефанос Циципас.
Итоговый турнир года пройдет с 15 по 22 ноября.